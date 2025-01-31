Один из пилотов упавшего вертолета в США мог быть трансгендером

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Один из пилотов упавшего в Вашингтоне вертолета мог быть трансгендером. Информация стала известна из анонимной соцсети Blind. По предварительным данным, речь про пилота Джо Эллис.
Указывается, что она была стажеркой, и якобы хаотично управляла винтокрылым судном, что и привело к трагедии.
Также известно, что за день до случившегося на личной странице пилота была размещена запись, критикующая американского президента Дональда Трампа. Хозяин Белого дома хотел отстранить трансгендеров от службы в армии.
Столкновение военного вертолета Black Hawk и самолета Bombardier CRJ700 произошло накануне в 5:00 утра по Москве. Уточнялось, что в лайнере было 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В Кремле отмечали, что информация о гибели россиян подтверждена.
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Также известно, что за день до случившегося на личной странице пилота была размещена запись, критикующая американского президента Дональда Трампа. Хозяин Белого дома хотел отстранить трансгендеров от службы в армии.
Столкновение военного вертолета Black Hawk и самолета Bombardier CRJ700 произошло накануне в 5:00 утра по Москве. Уточнялось, что в лайнере было 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В Кремле отмечали, что информация о гибели россиян подтверждена.
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Никита Кротов