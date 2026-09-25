Стало известно, когда тело Сергея Соседова доставят в Москву из Якутии
Транспортировка тела музыкального критика Сергея Соседова из Якутии в Москву начнется не раньше понедельника. Об этом сообщает ТАСС.
23 сентября стало известно о неожиданной смерти музыкального критика, журналиста и телеведущего Сергея Соседова. Его острые высказывания на протяжении многих лет становились предметом обсуждения не реже, чем номера артистов, которых он оценивал.
59-летний телеведущий находился в Якутии, куда приехал для участия в мероприятии. После падения с лестницы его госпитализировали. При этом, по некоторым данным, причиной смерти могло стать продолжительное заболевание. О жизненном пути, профессиональной деятельности, личной жизни и последних днях Сергея Соседова — в материале «Радио 1».
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