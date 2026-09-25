Стало известно, когда тело Сергея Соседова доставят в Москву из Якутии

25 сентября 2026, 13:20

Тело Соседова планируют доставить в Москву из Якутии не ранее понедельника

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Транспортировка тела музыкального критика Сергея Соседова из Якутии в Москву начнется не раньше понедельника. Об этом сообщает ТАСС.