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Стало известно, когда тело Сергея Соседова доставят в Москву из Якутии

Тело Соседова планируют доставить в Москву из Якутии не ранее понедельника
Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Транспортировка тела музыкального критика Сергея Соседова из Якутии в Москву начнется не раньше понедельника. Об этом сообщает ТАСС.



23 сентября стало известно о неожиданной смерти музыкального критика, журналиста и телеведущего Сергея Соседова. Его острые высказывания на протяжении многих лет становились предметом обсуждения не реже, чем номера артистов, которых он оценивал.

59-летний телеведущий находился в Якутии, куда приехал для участия в мероприятии. После падения с лестницы его госпитализировали. При этом, по некоторым данным, причиной смерти могло стать продолжительное заболевание. О жизненном пути, профессиональной деятельности, личной жизни и последних днях Сергея Соседова — в материале «Радио 1».

Дарья Осипова

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