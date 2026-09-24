24 сентября 2026, 10:06

Сергей Соседов (фото: Instagram* @vadimtakmenev)

23 сентября стало известно о внезапной смерти Сергея Соседова — музыкального критика, журналиста и телеведущего, чьи едкие комментарии годами обсуждали не меньше, чем выступления артистов. 59-летний телеведущий находился в Якутии, где должен был участвовать в мероприятии, однако после падения с лестницы оказался в больнице. Однако истинной причиной смерти могла стать затяжная болезнь. О биографии, карьере, личной жизни и последних днях Сергея Соседова читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Мы все в шоке»: последние часы жизни Сергея Соседова Почему возникла другая версия смерти От музыки в детстве до первой встречи с Эдитой Пьехой Как родилась знаменитая «Акула пера» Критика Аллы Пугачевой Работа Сергея Соседова в жюри «За гранью»: неожиданное перевоплощение музыкального критика Почему Сергей Соседов не создал семью «Это главный человек в моей жизни»: привязанность Соседова к матери Последний сезон «ВИА Суперстар» и планы до конца года Что Сергей Соседов говорил о смерти

«Мы все в шоке»: последние часы жизни Сергея Соседова

«Мы все в шоке. Сегодня утром не стало нашего друга, неотъемлемой части нашей команды, сердца, души, движка проекта „Суперстар“ Сергея Соседова. Мы должны были встретиться все вместе в эту субботу, чтобы вместе посмотреть первый выпуск нового сезона „ВИА Суперстар“. Он очень ждал этой встречи и этой премьеры. Весь этот сезон выйдет в память о нем. О нем — непосредственном, справедливом, упрямом, добром, нежном, ярком и настоящем! Это была его последняя съемка. Теперь мы будем вглядываться в каждый кадр, чтобы запомнить последние минуты, дни и недели, проведенные вместе», — сообщил Такменёв в социальных сетях.

«Мои глубокие соболезнования родным и его маме. Шок для всех нас. Умер он скоропостижно, насколько я знаю, пришел со съемок, стало плохо, врачи не (смогли. — Прим. ред.) спасти», — сообщил он.

Сергей Соседов (фото: Instagram* @sosedov.official)

Почему возникла другая версия смерти

«Я никакая, как я могу себя чувствовать, он когда 21 в ночь улетел туда в Якутию, а сегодня позвонил оттуда Виктор Николаевич, продюсер какой-то. В отеле по лестнице спускался, упал, повредил голову. Вызвали скорую, на операции умер, ужас какой-то. Никто не верит, не может так быть. Я ему говорила, зачем ты в такую даль едешь», — рассказала Антонина Петровна изданию Super.ru.

«Очень жаль, соболезную родным и близким», — отреагировал певец Кирилл Туриченко.



«О Господи! Не могу поверить!» — написала в соцсетях Лолита.



«Я просто в шоке», — поделилась эмоциями телеведущая Лера Кудрявцева.

От музыки в детстве до первой встречи с Эдитой Пьехой

Певица Ольга Бузова призналась, что её шокировала смерть Сергея Соседова

Сергей Соседов (фото: Instagram* @sosedov.official)

Как родилась знаменитая «Акула пера»

«Его визитной карточкой стали острые, но при этом не лишённые иронии вопросы — именно они притягивали внимание публики и делали эфиры особенно яркими, — писали продюсеры шоу «Акулы пера».

Сергей Соседов (фото: РИА Новости/Виталий Невар)

Критика Аллы Пугачевой

«Зачем на старости лет так позориться? Паулс тоже хорош! Но он хотя бы пытается музицировать, пальцы ещё помнят всё, а вот Пугачёва, судя по всему, всё забыла. Я ничего, кроме позора, в таких музыкальных сценках не вижу».

Работа Сергея Соседова в жюри

«На шоу он выделялся особенно прямолинейной и жёсткой оценкой выступлений конкурсантов — гораздо чаще других судей давал участникам критику, при этом сам крайне болезненно реагировал, если ему отвечали», — вспоминал рэпер Серёга своего коллегу по шоу.

Сергей Соседов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«За гранью»: неожиданное перевоплощение музыкального критика

«Мне просто смешно! Кто-то скажет, что это нескромно, но этот ведущий — совсем не ведущий. Это я ещё максимально мягок сейчас. Поэтому расцениваю неподписание со мной договора как изгнание с канала. А уж когда вы озвучили мне имя ведущего, то просто стыдно стало. Так и напишите — мне стыдно, что после меня ставят ведущим такого человека, — высказывался Соседов.

Сергей Соседов (фото: Instagram* @sosedov.official)

Почему Сергей Соседов не создал семью

«У меня были женщины, но в браке нет. Я человек свободный, ветреный, одиночка. Брак — это так рутинно и однообразно, семья меня угнетает, хотя одиночество — это тоже очень тяжело, — рассуждал Сергей.

«Может, я еще не умею любить», — говорил критик.

Близкие раскрыли подробности смерти Сергея Соседова

«Это главный человек в моей жизни»: привязанность Соседова к матери

«Нам очень комфортно вдвоем», — рассказывал он в интервью о жизни с матерью.

«Это потрясающий человек. У неё чистая и добрая душа, у неё острый ум, потрясающее чувство юмора, а готовит она как лучшие повара мишленовских ресторанов. Я очень люблю маму, это главный человек в моей жизни. Таких людей должно быть много, чтобы каждый ощутил, насколько она потрясающая! Спасибо небу за такого героя в моей жизни», — говорил критик.

Сергей Соседов с матерью (фото: Instagram* @sosedov.official)

Последний сезон «ВИА Суперстар» и планы до конца года

«Вхожу в новый сезон «ВИА Суперстар!» без каких-либо ожиданий и стараюсь ничего заранее не загадывать: кто как споет, у кого получится или нет, кто станет фаворитом. Я встречаю всех так, как будто впервые вижу этих людей, эти коллективы, ничего о них не знаю и не помню. Как исполнят — так и буду оценивать. Я уверен, что сезон будет очень сильным — возможно, даже самым сильным, судя по составу участников», — сказал Сергей в начале сентября.

Что Сергей Соседов говорил о смерти

«Мы все в шоке»: не стало музыкального критика Сергея Соседова

«Говорят, что боюсь смерти. Но я её не боюсь. Смерти, которая придет логично и вовремя по законам бытия. Старость... А что её боятся? Смерть даётся в комплекте с жизнью. А если нет смерти, то нет и жизни. Значит, вас нет? Боюсь тяжёлой болезни, не хочу. Не дай Бог! И никому не желаю, даже врагу, — признался Соседов незадолго до своего ухода.