Умер Сергей Соседов: почему он всю жизнь прожил с мамой и не построил семью, за что критиковал Пугачеву и что о нем вспоминают коллеги?
23 сентября стало известно о внезапной смерти Сергея Соседова — музыкального критика, журналиста и телеведущего, чьи едкие комментарии годами обсуждали не меньше, чем выступления артистов. 59-летний телеведущий находился в Якутии, где должен был участвовать в мероприятии, однако после падения с лестницы оказался в больнице. Однако истинной причиной смерти могла стать затяжная болезнь. О биографии, карьере, личной жизни и последних днях Сергея Соседова читайте в материале «Радио 1».
«Мы все в шоке»: последние часы жизни Сергея Соседова
О смерти Сергея Соседова сообщил его коллега, телеведущий Вадим Такменёв. Новость стала неожиданностью не только для поклонников и коллег, но и для единственного особенно близкого ему человека — матери Антонины Петровны.
«Мы все в шоке. Сегодня утром не стало нашего друга, неотъемлемой части нашей команды, сердца, души, движка проекта „Суперстар“ Сергея Соседова. Мы должны были встретиться все вместе в эту субботу, чтобы вместе посмотреть первый выпуск нового сезона „ВИА Суперстар“. Он очень ждал этой встречи и этой премьеры. Весь этот сезон выйдет в память о нем. О нем — непосредственном, справедливом, упрямом, добром, нежном, ярком и настоящем! Это была его последняя съемка. Теперь мы будем вглядываться в каждый кадр, чтобы запомнить последние минуты, дни и недели, проведенные вместе», — сообщил Такменёв в социальных сетях.
Трагедия произошла в Якутии. Соседов отправился туда 21 сентября, а уже 25 сентября должен был возглавить жюри конкурса «Жемчужина ДВ 2026».
По одной из версий, Сергей шел на завтрак и оступился на лестнице. При падении он сильно ударился головой, после чего его экстренно доставили в больницу. Там у телеведущего диагностировали отек мозга, и спасти его не удалось.
Продюсер Сергей Дворцов также говорил, что все случилось внезапно и ничто не предвещало беды.
«Мои глубокие соболезнования родным и его маме. Шок для всех нас. Умер он скоропостижно, насколько я знаю, пришел со съемок, стало плохо, врачи не (смогли. — Прим. ред.) спасти», — сообщил он.
Однако практически сразу появилась и другая версия произошедшего.
Почему возникла другая версия смерти
Ряд СМИ сообщили, что Соседов мог упасть с лестницы из-за оторвавшегося тромба. По этой версии, трагедия произошла во время его гастролей в Нерюнгри.
Как утверждалось в публикациях, у журналиста давно были проблемы с сердцем. Незадолго до поездки в Якутию он якобы жаловался родным и близким на плохое самочувствие. Предполагалось, что тромбоз мог быть связан с длительным перелетом.
По предварительным данным Сергея Дворцова, причиной смерти также мог стать оторвавшийся тромб. При этом мать Соседова рассказывала о другом развитии событий: по ее словам, сын упал с лестницы в отеле, получил травму головы, после чего умер во время операции.
«Я никакая, как я могу себя чувствовать, он когда 21 в ночь улетел туда в Якутию, а сегодня позвонил оттуда Виктор Николаевич, продюсер какой-то. В отеле по лестнице спускался, упал, повредил голову. Вызвали скорую, на операции умер, ужас какой-то. Никто не верит, не может так быть. Я ему говорила, зачем ты в такую даль едешь», — рассказала Антонина Петровна изданию Super.ru.
На момент появления сообщений о смерти данных о похоронах не было. Окружение журналиста, как сообщалось, решало вопрос с перевозкой его тела в Москву.
Коллеги и знакомые Соседова не скрывали потрясения.
«Очень жаль, соболезную родным и близким», — отреагировал певец Кирилл Туриченко.
«О Господи! Не могу поверить!» — написала в соцсетях Лолита.
«Я просто в шоке», — поделилась эмоциями телеведущая Лера Кудрявцева.
От музыки в детстве до первой встречи с Эдитой Пьехой
Сергей Соседов родился 23 мая 1968 года в Москве. В семье был также старший брат Владимир. Отец Василий долгие годы служил в органах внутренних дел и скончался в 2010 году после продолжительной борьбы с онкологией. Мать Антонина Петровна много лет работала инженером-связистом, а затем сосредоточилась на воспитании сыновей.
Именно мать с ранних лет поддерживала Сергея, заметив его музыкальные способности. С детства он занимался музыкой, учился играть на фортепиано, интересовался классикой и постепенно формировал собственный взгляд на искусство.
Певица Ольга Бузова призналась, что её шокировала смерть Сергея Соседова
Позднее Соседов рассказывал, что музыка никогда не была для него просто развлечением. Он воспринимал ее как способ говорить о человеке, его чувствах и времени.
Сам критик отмечал, что в его жизни было два события, которые полностью изменили его восприятие мира. Первым стал концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Вторым — пластинка Аллы Пугачёвой, которую однажды принесла домой мать.
В школе Соседов увлекся гуманитарными науками и начал писать для газеты «Гудок». Сначала он работал там курьером, а затем постепенно перешел к журналистике.
В конце 1980-х годов молодой корреспондент подготовил большое интервью с Эдитой Пьехой. В 1989 году материал был признан лучшим за неделю, а самому Соседову выписали премию. Особенно его впечатлило благодарственное письмо от знаменитой певицы.
Позднее он с красным дипломом окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова.
Как родилась знаменитая «Акула пера»
После окончания университета Соседов продолжил сотрудничать с различными изданиями и вел авторские колонки. Затем работал на радио — в частности, на «Маяке», «Юности» и других станциях. Особую известность ему принесла программа «Звёздная компания» на станции «Говорит Москва».
Широкую популярность Соседову принесло шоу «Акулы пера», выходившее на ТВ-6 в 1990-е годы. Формат программы строился на острых вопросах журналистов к известным артистам. Соседов стал одним из наиболее запоминающихся участников проекта.
Сам журналист рассказывал, что попасть в программу ему удалось далеко не сразу — от звонил туда на протяжении почти полугода.
Яркая манера речи, необычная одежда и готовность задавать артистам неудобные вопросы быстро сделали молодого журналиста узнаваемым на всю страну.
«Его визитной карточкой стали острые, но при этом не лишённые иронии вопросы — именно они притягивали внимание публики и делали эфиры особенно яркими, — писали продюсеры шоу «Акулы пера».
Именно в этот период за Соседовым закрепился образ человека, который способен буквально разгромить знаменитость в телевизионном эфире. Под его критику попадали Алла Пугачёва, Лолита, Ирина Салтыкова, Алёна Апина, Евгений Белоусов, Сергей Высокосов из группы «Коррозия металла» и многие другие.
До сих пор обсуждаются фрагменты тех выпусков. В частности, Соседов критиковал тексты Ильи Кормильцева для группы «Наутилус Помпилиус», усматривая в них признаки высокомерия и творческого выгорания. Ирине Салтыковой он давал крайне жесткую оценку вокальных данных, а саму артистку называл пустой.
Одним из самых известных выражений критика стала фраза: «В пух и перья, в пух и перья».
Критика Аллы Пугачевой
С годами Соседов окончательно превратился из журналиста в самостоятельную телевизионную фигуру. После «Акул пера» он регулярно появлялся в эфирах в качестве музыкального эксперта и критика.
Его принцип оставался прежним: оценивать не популярность артиста, а качество исполнения и самого произведения. Он мог высоко отозваться о певце, но столь же резко пройтись по его работе, если считал ее неудачной.
В последние годы особенно часто звучали его критические высказывания об Алле Пугачёвой. Многие шутили, что между Соседовым и певицей произошел путь «от любви до ненависти». Сам критик считал, что прежней Пугачёвой, которую любила публика, больше нет.
В начале сентября 2026 года он вновь резко высказался о певице:
«Зачем на старости лет так позориться? Паулс тоже хорош! Но он хотя бы пытается музицировать, пальцы ещё помнят всё, а вот Пугачёва, судя по всему, всё забыла. Я ничего, кроме позора, в таких музыкальных сценках не вижу».
Работа Сергея Соседова в жюри
После «Акул пера» Соседов продолжил телевизионную карьеру и постепенно стал постоянным экспертом музыкальных проектов.
В 2010 году его пригласили в состав жюри украинского вокального проекта «X-фактор» на канале СТБ. Его оценки участников отличались прямолинейностью и жесткостью.
«На шоу он выделялся особенно прямолинейной и жёсткой оценкой выступлений конкурсантов — гораздо чаще других судей давал участникам критику, при этом сам крайне болезненно реагировал, если ему отвечали», — вспоминал рэпер Серёга своего коллегу по шоу.
Впоследствии Соседов также работал в музыкальных проектах в Белоруссии. В 2021 году он появился в местном «X-факторе», где его напарницей была Ольга Бузова. Две звезды часто спорили, однако, как отмечалось, неизменно относились друг к другу с уважением.
В 2020 году Соседов вошел в состав жюри шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ. Вместе с ним проект оценивали MARUV и Виктор Дробыш. Среди участников были Влад Сташевский, Владимир Лёвкин, Николай Трубач и другие известные исполнители.
Позже имя Соседова стало тесно связано с НТВ и проектом «Суперстар».
«За гранью»: неожиданное перевоплощение музыкального критика
В сентябре 2021 года Соседов получил новую для себя роль — стал ведущим остросоциальной программы НТВ «За гранью».
Проект существенно отличался от музыкальных шоу, в которых привыкли видеть журналиста. Теперь он рассказывал истории обычных людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.
Эта работа показала другую сторону телеведущего: за резкими оценками и едкими комментариями оказался человек, способный внимательно выслушивать чужие истории.
В конце 2023 года контракт Соседова с программой не продлили, а ведущим стал Тимур Еремеев. Уход с НТВ Соседов воспринял болезненно и дал несколько громких интервью, в которых резко отозвался о преемнике.
«Мне просто смешно! Кто-то скажет, что это нескромно, но этот ведущий — совсем не ведущий. Это я ещё максимально мягок сейчас. Поэтому расцениваю неподписание со мной договора как изгнание с канала. А уж когда вы озвучили мне имя ведущего, то просто стыдно стало. Так и напишите — мне стыдно, что после меня ставят ведущим такого человека, — высказывался Соседов.
После этого он говорил, что намерен сосредоточиться на творческой карьере и вряд ли снова станет работать с телеканалом, который отказался от его услуг.
Соседов запустил собственные творческие вечера, где рассказывал о своей жизни и общении со звездами, а также отвечал на вопросы зрителей. В регионах такие мероприятия пользовались популярностью. Кроме того, он становился приглашенной звездой различных программ и читал лекции о шоу-бизнесе.
Однако позднее Соседов и НТВ вновь нашли точки соприкосновения. Он вернулся в «Суперстар», а затем начал появляться и в его сайд-проекте «ВИА Суперстар».
Почему Сергей Соседов не создал семью
Несмотря на десятилетия публичности, личную жизнь Сергей Соседов предпочитал не раскрывать. Он никогда не был официально женат, хотя слухи о браке и последующем разводе появлялись в прессе. Сам журналист эту историю не подтверждал.
«У меня были женщины, но в браке нет. Я человек свободный, ветреный, одиночка. Брак — это так рутинно и однообразно, семья меня угнетает, хотя одиночество — это тоже очень тяжело, — рассуждал Сергей.
В другом интервью Соседов объяснял невозможность создать семью особенностями собственного характера и высокими требованиями к людям, которые находились рядом.
«Может, я еще не умею любить», — говорил критик.
При этом к теме детей он относился иначе. В программе «Секрет на миллион» Соседов рассказывал, что хотел бы стать отцом.
Одним из вариантов он рассматривал суррогатное материнство. Во время участия в программе Лера Кудрявцева познакомила его с женщиной, которая была готова выносить для него ребенка. Однако окончательное решение журналист принимать не стал, попросил время на размышления и впоследствии так и не связался с женщиной.
Близкие раскрыли подробности смерти Сергея Соседова
Семья у Соседова в итоге осталась в другом формате — прежде всего это были отношения с матерью.
«Это главный человек в моей жизни»: привязанность Соседова к матери
Особое место в судьбе журналиста занимала Антонина Петровна. После смерти отца Сергей сохранил с матерью особенно тесную связь. Они жили вместе, и сам Соседов не видел в таком укладе ничего необычного.
«Нам очень комфортно вдвоем», — рассказывал он в интервью о жизни с матерью.
Он говорил о ней с особой теплотой и неоднократно подчеркивал, насколько сильно ее любит.
«Это потрясающий человек. У неё чистая и добрая душа, у неё острый ум, потрясающее чувство юмора, а готовит она как лучшие повара мишленовских ресторанов. Я очень люблю маму, это главный человек в моей жизни. Таких людей должно быть много, чтобы каждый ощутил, насколько она потрясающая! Спасибо небу за такого героя в моей жизни», — говорил критик.
По словам Соседова, именно мать поддерживала его с самого детства. Он заметно отличался от сверстников манерой говорить, походкой и жестами, из-за чего ровесники над ним посмеивались. Его брат Владимир, напротив, был душой компании, тогда как Сергей считался белой вороной и большую часть сил отдавал учебе.
С 2009 года Соседов жил вместе с матерью в небольшой двухкомнатной квартире в панельном доме. Он говорил, что им комфортно вдвоем и никто никому не мешает.
При этом собственной квартирой он также мечтал обзавестись. Соседов положил деньги на вклад в известный банк, который впоследствии прогорел. Из 11 миллионов рублей ему вернули только 1,4 млн — страховую сумму.
Последний сезон «ВИА Суперстар» и планы до конца года
В последние годы Соседов продолжал активно работать на телевидении. Он входил в состав музыкальных проектов НТВ и оставался частью команды «Суперстар».
В конце сентября 2026 года зрители должны были увидеть новый сезон «ВИА Суперстар». Сам Соседов с интересом ждал премьеры и незадолго до смерти рассказывал о подготовке к проекту.
«Вхожу в новый сезон «ВИА Суперстар!» без каких-либо ожиданий и стараюсь ничего заранее не загадывать: кто как споет, у кого получится или нет, кто станет фаворитом. Я встречаю всех так, как будто впервые вижу этих людей, эти коллективы, ничего о них не знаю и не помню. Как исполнят — так и буду оценивать. Я уверен, что сезон будет очень сильным — возможно, даже самым сильным, судя по составу участников», — сказал Сергей в начале сентября.
По данным СМИ, его рабочий график был расписан до конца 2026 года. В планах оставались несколько кинофестивалей, выступления перед аудиторией и съемки в телешоу, за которые он получал гонорары.
Что Сергей Соседов говорил о смерти
За десятилетия работы Сергей Соседов прошел путь от курьера и газетного корреспондента до одного из самых узнаваемых музыкальных критиков российского телевидения.
Он не выпускал собственных песен и не строил карьеру артиста, однако стал человеком, чье мнение о звездах обсуждали практически так же активно, как их выступления. Его узнавали по голосу, манере речи, жестам, необычной одежде и безошибочно прямым оценкам.
Он мог резко критиковать артистов, спорить с коллегами, говорить о шоу-бизнесе без попыток смягчить формулировки, а затем совершенно неожиданно появляться в социальной программе и выслушивать истории людей, находящихся в тяжелых обстоятельствах.
Соседов также жестко критиковал тех, кто покинул Россию после февраля 2022 года.
«Мы все в шоке»: не стало музыкального критика Сергея Соседова
В день его смерти поклонники вспомнили еще одну фразу музыкального критика. Теперь она зазвучала особенно трагично.
«Говорят, что боюсь смерти. Но я её не боюсь. Смерти, которая придет логично и вовремя по законам бытия. Старость... А что её боятся? Смерть даётся в комплекте с жизнью. А если нет смерти, то нет и жизни. Значит, вас нет? Боюсь тяжёлой болезни, не хочу. Не дай Бог! И никому не желаю, даже врагу, — признался Соседов незадолго до своего ухода.
Для зрителей Сергей Соседов останется человеком, который сделал главным инструментом своей профессии слово. Его интервью, телевизионные эфиры, споры и оценки на протяжении десятилетий становились поводом для обсуждений, а теперь последние кадры с его участием будут восприниматься уже как часть его профессионального наследия.