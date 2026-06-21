Стало известно, кто находился на борту пропавшего в Приморье вертолета

21 июня 2026, 15:47

Baza: В пропавшем в Приморье вертолете были женщина и мужчина

Фото: istockphoto/Mikhail Kniazev

На борту пропавшего в Приморье вертолета Robinson находились двое — пилот и летчик-наблюдатель. Об этом пишет Baza.