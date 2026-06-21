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Стало известно, кто находился на борту пропавшего в Приморье вертолета

Baza: В пропавшем в Приморье вертолете были женщина и мужчина
Фото: istockphoto/Mikhail Kniazev

На борту пропавшего в Приморье вертолета Robinson находились двое — пилот и летчик-наблюдатель. Об этом пишет Baza.



За штурвалом воздушного судна была Екатерина — женщина-пилот с более чем 15-летним стажем управления вертолетами. В кабине вместе с ней находился летчик-наблюдатель Николай.

Экипаж выполнял штатное задание по облету территории для выявления возможных возгораний и задымлений. По имеющимся данным, в процессе полета они не передавали сигналов о неполадках или нештатной ситуации.

О том, что вертолет перестал выходить на связь в Тернейском районе Приморского края, стало известно 21 июня. В связи с происшествием возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного судна, повлекшего гибель двух человек.

Никита Кротов

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