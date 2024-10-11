Стало известно, кто находился в расстрелянной машине в Ингушетии

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В Ингушетии в расстрелянной неизвестными машине находился замглавы республиканского Центра «Э» Адам Хамхоев, он не пострадал. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Отмечается, что трое погибших также работали в Центре по противодействию экстремизму.
«Сотрудников ЦПЭ расстреляли из серебристой «Лады» 99-й модели. Нападавшие скрылись. Ведется их розыск», — отмечает издание.Напомним, ранее сообщалось, что сегодня вечером, 11 октября, в Ингушетии расстреляли машину, в которой находились полицейские, три человека скончались в больнице от полученных ран. Отмечалось, что преступников уже ищут, а в городе Магас объявлен план «Перехват».
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