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Стало известно о гибели полицейского и боевиков в ходе нападения на пост ДПС

Baza: трое боевиков и один полицейский убиты при нападении на пост ДПС в КЧР
29 апреля 2024, 01:35
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Три боевика и один сотрудник полиции погибли в результате нападения на пост ГИБДД в Карачаево-Черкесии, сообщает Baza.


Также были ранены двое полицейских и один сотрудник ОМОНа.

По предварительным данным, на пост ДПС напали те же боевики, которые 21 апреля обстреляли полицейских в Карачаевске.

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#полиция
#труп
#оружие
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#дпс
#полицейские
Обнаружена связь двух убитых в Германии украинцев с россиянином
29 апреля 2024, 02:21

Фото: iStock/DedMityay

Гражданин России, задержанный в связи с убийством двух украинцев в немецком городе Мурнау, был знаком с жертвами. Об этом портал Bayerische Rundfunk 24 сообщил на основе слов местного жителя.
Собеседник агентства утверждает, что мужчины были друзьями. По его словам, незадолго до инцидента они вместе выпивали.

Директор МВД Баварии Йоахим Херрманн считает, что конфликт мог начаться из-за сильного опьянения подозреваемого и жертв.

Ранее, 28 апреля, в Баварии задержали россиянина по подозрению в убийстве двух украинцев.

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#украина
#германия
#россия
#убийство
#алкоголь
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В российском регионе пять человек погибли в результате ДТП
ГУ МВД: пять человек погибли в ДТП на Кубани
29 апреля 2024, 02:08

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Пять человек погибли в результате ДТП на трассе «Армавир – Курганинск» в Курганинском районе Кубани, сообщила пресс-служба главного управления МВД России по региону.
По данным ведомства, автомобиль Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Hiace. В результате аварии погибли пассажиры и водитель обоих автомобилей.

Ранее под Санкт-Петербургом произошла крупная авария. Семь человек пострадали в результате столкновения шести автомобилей на трассе М11 «Нева».

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#автомобилисты
#трасса
#санкт-петербург
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Барабанщик группы «Коррозия металла» впал в кому после рейда силовиков
29 апреля 2024, 01:17

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Барабанщик группы «Коррозия металла» Марк Бейгун впал в кому, сообщил фронтмен группы Сергей Паук Троицкий на своей странице во «ВКонтакте».
Ранее стало известно о рейде силовиков на концерте «Коррозии металла» в Нижнем Новгороде. На кадрах видно, как бойцы ОМОНа в касках и бронежилетах с криками входят в зал, расталкивают зрителей, а затем выходят на сцену и уводят участников группы.

Музыканты были доставлены в отделение полиции, где на них был составлен протокол по статье о демонстрации нацистской атрибутики и символики.

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#кома
#нацизм
#музыкант
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Неизвестные обстреляли полицейских в Карачаево-Черкессии
29 апреля 2024, 01:04

Фото: iStock/gorodenkoff

Неустановленные лица открыли огонь по сотрудникам полиции в Карачаево-Черкесии. В результате нападения есть раненые, передает Readovka в своем Telegram-канале.
Отмечается, что стрельба произошла в селе Мара-Аягъы. Неизвестные осуществили нападение на пост ГИБДД. Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Ранее в Карачаево-Черкесии двое неизвестных обстреляли трех полицейских и забрали их оружие. Нападение на полицейских произошло вечером 22 апреля на улице Базарной в Карачаевске. В результате стрельбы один полицейский был госпитализирован, двух полицейских спасти не удалось.

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#полиция
#оружие
#гибдд
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Обнажённая девушка спрыгнула с моста в Петербурге, убегая от полицейских
28 апреля 2024, 22:48

Фото: iStock/konstantinks

Неизвестная обнажённая девушка с голубыми волосами спрыгнула с самого длинного и высокого моста Санкт-Петербурга, убегая от полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Отмечается, что сначала абсолютно голая девушка спокойно разгуливала около людей рядом с ТРК «ПитерЛэнд». Затем она вышла на Яхтенный мост, где её попытались задержать полицейские. Однако девушка спрыгнула в воду.

После этого она вышла на берег, где её уже поджидали сотрудники правоохранительных органов.

По словам очевидцев событий, девушка явно участвовала в каком-то необычном перформансе.

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#санкт-петербург
#инцидент
#девушка
#мост
#полиция
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Установлены личности убитых в Германии украинцев
МИД Украины: убитые в Германии граждане Украины были военными
28 апреля 2024, 22:35

Фото: iStock/gorodenkoff

Обнаруженные в Германии с колото-резанными ранами граждане Украины были военными. Об этом сообщили в МИД Украины.
Ранее, в субботу, рядом с торговым центром в немецком городе Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резанными ранами. Один из них умер на месте от полученных травм, а второй позднее – в больнице. Мужчины оказались уроженцами Украины.

Полиция задержала подозреваемого в совершении двойного убийства. Им оказался гражданин России. В воскресенье прокуратура Мюнхена выдала ордер на его арест.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что, по предварительным данным, убитые мужчины были военными, которые проходили медицинскую реабилитацию в Германии.

В настоящее время консулы устанавливают причины произошедшего и уточняют информацию о подразделениях, в которых числились погибшие военные.

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#украина
#германия
#убийство
#военные
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Две тысячи поляков эвакуируют из-за обнаруженной около АЗС бомбы
RMF FM: две тысячи человек эвакуируют из-за бомбы около АЗС в Польше
28 апреля 2024, 21:12

Фото: iStock/Alex Kochev

Порядка двух тысяч человек эвакуируют в Польше из-за обнаружения бомбы времён Второй мировой войны около автозаправочной станции. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
Отмечается, что эвакуация запланирована на утро понедельника. Из района будут вывезены жители двух населённых пунктов Дембогуже и Казимеж.

После эвакуации сапёры приступят к нейтрализации авиационного снаряда. Ожидается, что они завершат свою работу в течение получаса, после чего жители смогут вернуться в свои дома.

Эвакуация будет проводиться из-за того, что бомба обнаружена около АЗС, что создаёт ещё большую опасность для местных жителей.

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#польша
#бомба
#вторая мировая война
#эвакуация
#жители
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В Подмосковье водитель маршрутки избил подростка из-за проблем с оплатой
В Пирогове водитель маршрутки ударил подростка по лицу из-за проблем с оплатой
28 апреля 2024, 20:13

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В подмосковном Пирогове водитель маршрутки ударил подростка, у которого не прошла оплата проезда из-за неработающего терминала. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что инцидент произошёл в подмосковной маршрутке, следовавшей из Пирогово в Москву. Молодой человек пытался оплатить проезд, но перевод никак не осуществлялся. Водитель-мигрант требовал заплатить любым способом, в том числе, наличными.

Напомним, что ещё в 2022 году Минтранс Подмосковья запретил перевозчикам принимать оплату наличными.

После этого словесный конфликт перерос в физический. Подросток, не выдержав давления со стороны водителя, бросил ему наличные. В ответ на это мигрант ударил его по лицу и, используя нецензурную брань, заявил, что придёт к нему домой.

Ряд СМИ писали, что терминал мог быть выключен намеренно, чтобы принимать оплату «в карман».

Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего.

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#драка
#водитель
#подросток
#оплата
#автобус
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Два человека погибли при взрыве боеприпаса в Нахичевани
28 апреля 2024, 18:04

Фото: iStock/RamonCast

Два человека погибли в результате взрыва боеприпаса в Садаракском районе Нахичеванской Автономной Республики. Об этом сообщили в Генпрокуратуре, МВД и Агентстве по разминированию Азербайджана.
По данным ведомств, взрыв прогремел на территории населённого пункта Гараагадж. В результате погибли двое местных жителей 1951 и 1970 года рождения.

Отмечается, что сдетонировал ранее неразорвавшийся артиллерийских снаряд, выпущенный вооружёнными силами Армении в ходе Карабахской войны.

Садаракская районная прокуратура начала расследование по факту произошедшего, также назначены соответствующие экспертизы, которые позволят установить все обстоятельства произошедшего.

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#взрыв
#боеприпас
#армения
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