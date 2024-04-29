Стало известно о гибели полицейского и боевиков в ходе нападения на пост ДПС

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Три боевика и один сотрудник полиции погибли в результате нападения на пост ГИБДД в Карачаево-Черкесии, сообщает Baza.
Также были ранены двое полицейских и один сотрудник ОМОНа.
По предварительным данным, на пост ДПС напали те же боевики, которые 21 апреля обстреляли полицейских в Карачаевске.
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Александр Климов