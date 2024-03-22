Стало известно о площади пожара в «Крокусе»

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Площадь возгорания в ТЦ «Крокус Сити Холл» достигла почти 13 тыс. км. метров, сообщили в МЧС РФ, передает ТАСС.
Отмечается, что сотрудники МЧС продолжают попытки локализации пожара с земли и воздуха.
Ранее источники ТАСС в ведомстве опровергли сообщения о локализации пожара, опубликованные несколькими СМИ и Telegram-каналами.
В настоящее время экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. По предварительным данным, погибло более 40 человек.
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Александр Климов