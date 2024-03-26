Стало известно о подготовке Украиной боевиков на Ближнем Востоке

Фото: istock / Silent_GOS
Глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что Украина готовила боевиков на Ближнем Востоке. Об этом пишет РИА Новости.
«То, что украинская сторона осуществляла обучение и подготовку боевиков на территории Ближнего Востока, нам об этом известно», — заявил Бортников.Он также отметил, что представители Киева выезжали в места нахождения террористов и там их готовили.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек, 180 пострадали.
Ранее военный эксперт Виктор Баранец ответил, для чего был устроен теракт в «Крокусе». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Сотрудница лингвистического департамента МИД РФ погибла при теракте в «Крокусе»
Алина Юрчак