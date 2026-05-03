Стало известно о погибших при обрушении рудника в Магаданской области
Тела четырех погибших нашли на месте обрушения рудника в Магаданской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
Предварительно, под завалами могут находиться до восьми человек. Поисково-спасательные работы ведутся в круглосуточном режиме, на месте работают психологи ведомства. Власти организовали помощь родственникам погибших. Представители предприятия также пообещали помочь семьям.
Напомним, обрушение на угольном разрезе «Кадыкчанский» в Сусуманском городском округе случилось 30 апреля. Губернатор региона Сергей Носов назвал инцидент групповым несчастным случаем.
Гендиректор предприятия Александр Нестерович уточнил, что причиной стал сход селя из-за оттайки вечной мерзлоты. К 1 мая специалисты разобрали свыше четырех тысяч кубометров горных масс. Из-под завалов извлекли одну из трех единиц техники.
