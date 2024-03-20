Стало известно о пострадавших при новой атаке ВСУ на Белгород

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Вооруженные силы Украины 20 марта снова обстреляли Белгород — один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
По предварительной информации, обстрел вёлся из реактивной системы залпового огня Vampire. По данным издания, десять снарядов установки были сбиты системой ПВО.
Пострадавшего госпитализировали, детали его состояния не приводятся.
Из-за обстрела также повреждения получили больше пяти машин.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Российский лидер пообещал, что удары Украины по России не останутся безнаказанными.
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Пострадавшего госпитализировали, детали его состояния не приводятся.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Российский лидер пообещал, что удары Украины по России не останутся безнаказанными.
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Алина Юрчак