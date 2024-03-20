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Стало известно о пострадавших при новой атаке ВСУ на Белгород

Shot: Один человек погиб при обстреле ВСУ Белгорода
20 марта 2024, 12:33
Фото: istock / maxim4e4ek

Фото: istock / maxim4e4ek

Вооруженные силы Украины 20 марта снова обстреляли Белгород — один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
По предварительной информации, обстрел вёлся из реактивной системы залпового огня Vampire. По данным издания, десять снарядов установки были сбиты системой ПВО.

Пострадавшего госпитализировали, детали его состояния не приводятся.


Из-за обстрела также повреждения получили больше пяти машин.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Российский лидер пообещал, что удары Украины по России не останутся безнаказанными.

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Никиту Кологривого отправили в спецприёмник после пьяного дебоша в баре - видео
Актёра Никиту Кологривого вывели под конвоем из отделения полиции в Новосибирске
20 марта 2024, 13:54

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Актёра Никиту Кологривого вывели под конвоем из отделения полиции в Новосибирске и погрузили в машину. Кадры публикует Телеграм-канал КП-Новосибирск.
Звезда сериала «Слово пацана» отправится в спецприёмник, где будет ожидать суда, который состоится завтра, 21 марта.

По статье 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве молодому человеку грозит штраф до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.

19 марта Кологривый устроил дебош в баре Новосибирска. Актёр употреблял спиртное с товарищем, после чего начал приставать к официантке. Получил отказ, он укусил сотрудницу заведения за ногу. Агрессивного мужчину попытались успокоить, но все переросло в драку.

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#актёр
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Угрожал ученицам ремнём и ставил в угол: Преподавателя-силовика уволили из МВД России
Из МВД уволили педагога-полицейского, который ставил студенток в угол на колени
20 марта 2024, 13:39

Фото: istock / ???? ??????

В Каменске-Уральском преподавателя техникума, который угрожал студенткам насилием и ставил их в угол, уволили из правоохранительных органов. Об этом стало известно порталу Е1.
«Должностное лицо, о котором идет речь, уволено из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — рассказал изданию начальник пресс-службы управления МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
В конце февраля в сети распространились кадры, на которых педагог в форме заставляет студентов вставать на колени, бьет ремнем и угрожает электрошокером. К правозащитникам за помощью обратились родители одной из девушек.

Педагог на тот момент являлся сотрудником местного ОВД, старшим лейтенантом полиции, в отношении начали проверку.

Мужчину из техникума уволили, теперь он потерял и свою основную работу.

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#студенты
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Подмосковные спасатели вызволили из запертой квартиры мужчину с инсультом
20 марта 2024, 13:11

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

49-летнему тяжелобольному мужчине, оказавшемуся запертым в собственной квартире, помогли спасатели, инцидент произошёл в посёлке Мишеронский городского округа Шатура, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
За помощью к спасателям обратились родственники мужчины. Они рассказали, что он уже несколько дней не берёт трубку и не отвечает на звонки и стук в дверь. Выяснилось также, что мужчина недавно перенёс инсульт, поэтому есть все основания опасаться за состояние его здоровья.

«Прибыв на место, спасатели в присутствии полицейских вскрыли дверь в квартиру и обнаружили, что мужчина лежит на кровати. Он был в крайне тяжёлом состоянии и нуждался в экстренной медицинской помощи», — говорится в сообщении.
Спасатели перенесли мужчину в машину скорой помощи, и его оперативно доставили в больницу.

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#спасатели
#шатура
#мособлпожспас
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Лишивший пасынка восьми пальцев мигрант зажимал его язык плоскогубцами и ломал ребра
«КП»: у потерявшего из-за отчима пальцы мальчика из Москвы нашли переломы ребер
20 марта 2024, 12:33

Фото: istock / golibtolibov

Проживающий в москве мигрант Фидель Эргашев, из-за издевательств которого семилетний пасынок лишился пальцев, мог зажимать язык ребенка плоскогубцами. Помимо этого, у ребенка обнаружили переломы ребер. Об этом информирует KP.RU, ссылаясь на материалы дела.
До этого пресс-служба столичного суда сообщила, что мужчине назначили десять лет лишения свободы. Суд установил, что Эргашев регулярно избивал пасынка и держал его руки в снегу, из-за чего возникло обморожение.

По данным издания, мать мальчика грела руки сына феном, а появившемся из-за мороза волдыри — вскрывала иглами.

Свою вину изверг не призван. Отмечается, что супруги являются гражданами другой страны, поэтому лишить их прав на воспитание мальчика невозможно.

Пострадавшего ребенка передали послу государства, чьим гражданином он является. В семье также есть два ребенка. Старшего сына отправили на родину еще давно, а младшая сестра находится в Москве с матерью. По мнению органов опеки, малышке ничего не угрожает.

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Никита Кологривый: «Слово пацана», комплексы и дебош в кафе Новосибирска
20 марта 2024, 12:15

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Находящийся на пике популярности российский актёр Никита Кологривый устроил дебош в кафе своего родного города Новосибирска.
Подробнее о биографии актёра, его психологических травмах и возможных причинах такого поведения расскажет редакция «Радио 1».

Детство


Никита Кологривый родился 16 октября 1994 года в Новосибирске. Его отец — ветеран Афганской войны, который позже устроился работать строителем, а мать — домохозяйка. После развода родителей Кологривый с матерью переехал в небольшой украинский город Белая Церковь, где он проучился до седьмого класса. После семья вернулась назад в Новосибирск. Как вспоминает сам Кологривый, он рос хулиганом, и потому отец принял решение отдать мальчика на бокс. Этот спорт будущей звезде очень нравился, он даже планировал пойти учиться на тренера, однако, всё же сделал выбор в пользу карьеры актёра.

Театр и кино


После окончания школы Кологривый поступил в Новосибирский театральный институт, откуда был отчислен за хулиганство. Некоторое время спустя он всё же восстановился в ВУЗе, чтобы потом перевестись в столичный ГИТИС на курс театральных режиссеров, который в 2018 году он окончил с красным дипломом.

Первой ролью на театральной сцене для Кологривого стала Бен Ганн и Дик Джонсон в спектакле «Остров сокровищ» Московского Губернского театра. Позже актёр познакомится с руководителем театра, артистом Сергеем Безруковым, и станет постоянным членом труппы.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Карьера Кологривого на киноэкране началась в 2016 году, когда он снялся в сериале «Адвокат. Продолжение». За эти годы он успел принять участие в большом количестве интересных проектов: «Майор Гром: Чумной доктор», «Шерлок в России», «Игра на выживание», «Бендер: Начало», «По щучьему велению» и многих других. Однако, широкую известность Кологривый приобрёл, исполнив роль Кощея в сериале о подростковых казанских бандах 80-х «Слово пацана». Интересно, что все персонажи, которых играет Кологривый, весьма похожи друг на друга. Актёр неизменно предстаёт в амплуа дерзкого и агрессивного мужчины, который стоит на своём и никому не даёт спуску.

Комплексы


Просматривая многочисленные интервью звезды «Слово пацана» можно заметить, что Кологривый любит возвышать себя над коллегами, принижая их актёрские навыки и личные качества. Как отметила в беседе со «Страсти» психолог Инна Мирная, такое поведение может быть вызвано комплексами Кологривого из-за внешности.

«Внешность его можно назвать незаурядной: щербинка между зубами, косоглазие, лопоухость. Об этом актер говорит на всех интервью. С подачи папы он сначала пошел на бокс, где не достиг выдающихся побед. Затем он перешел в актерство. Никита выбрал творческую профессию, но желание «победить всех» осталось», — объясняет психолог.
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
По её мнению, желание Кологривого превзойти, морально задавить всех вокруг, вызвано его попытками заглушить в себе детские комплексы.

Дебош в кафе Новосибирска


В ночь с 18 на 19 марта Кологривый устроил дебош в кафе своего родного Новосибирска. Сообщалось, что он, изрядно напившись, приставал к женской половине посетителей, а также укусил за ногу официантку, отказавшуюся провести с ним ночь. После ночных развлечений актёр попытался вылететь в Москву, но был задержан в аэропорту Новосибирска. В настоящий момент звезда "Слово пацана" находится в новосибирском отделении полиции, на него планируют завести административное дело о млеком хулиганстве.

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#хулиганство
#звёзды
#новосибирск
#кафе
#дебошир
#актёр
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В Новосибирске задержали министра энергетики и ЖКХ Архипова
20 марта 2024, 11:58

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Новосибирской области из-за деятельности организации «Экологии-Новосибирск» задержан министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергея Нешумова.
Архипов занимал свою должность с 2018 года, за шесть лет не было никаких нареканий в работе. Однако сотрудники МВД подозревают министра в злоупотреблении полномочиями. Какую статью вменяют главному коммунальщику области, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Новосибирске арестовали замминистра ЖКХ Владимира Нормайкина, которого обвинили в получении рекордной взятки. Суд приговорил его к заключению под стражу.

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Актера Никиту Кологривого задержали после дебоша в баре Новосибирска
20 марта 2024, 11:54

Фото: iStock/Екатерина Чеснокова

Актёр Никита Кологривый задержан в Новосибирске. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что ему грозит арест на 15 суток за мелкое хулиганство. По информации источника, сегодня актер планировал вернуться в Москву, однако полицейские приехали к нему в отель.

Напомним, актер устроил дебош в ресторане Новосибирска. Как сообщили свидетели, ближе к трём часам ночи Кологривый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошёл к официантке, лёг к ней на колени и стал предлагать продолжить вечер после закрытия заведения. Но, получив отказ, он укусил девушку за ногу. После Кологривый затеял драку.

Сообщается, что актер не принес никаких извинений за свое поведение. Официантку же отправили на медицинское освидетельствование, чтобы зафиксировать следы укуса.

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#арест
#актёр
#хулиганство
#отель
#полицейские
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Пропавшую два дня назад в Петербурге школьницу нашли мёртвой
20 марта 2024, 11:30

Фото: iStock/Artem_Furman

Восьмиклассницу из Санкт-Петербурга, которая пропала два дня назад, обнаружили мёртвой, об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По информации СМИ, трагическая находка была сделана днём 19 марта в квартире одного из многоэтажных домов Петербурга.

«У нее была ссадина на голове и синяк на бедре», — прокомментировал случившееся собеседник издания.

Отмечается, что девочка росла в неполной семьей, однако, на учёте в правоохранительных органах она не состоит.

Труп подростка отправили на экспертизу, причины её смерти устанавливаются.

Тем временем в столице возбудили уголовное дело после обнаружения трупов двух младенцев на насосной станции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Крупный пожар произошел в подмосковном Сапроново
20 марта 2024, 11:09

Фото: iStock/sarawutk

В деревне Сапроново горит строящееся многоэтажное здание. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Отмечается, что на месте происшествия слышны хлопки, после которых огонь разгорается еще сильнее. Данные о площади пожара и пострадавших уточняются.

Согласно информации МЧС области, на стройке произошло возгорание утеплителя. В здании могут находиться рабочие.



Ранее сообщалось, что в Москве у станции метро «Аэропорт» загорелась крыша шестиэтажного жилого дома. Огонь быстро перекинулся на другой дом, в результате чего общая площадь возгорания быстро возросла до 4 тыс. кв.м.

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