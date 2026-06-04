Стало известно о сильном пожаре в центре российского города
В центре Воронежа, в районе остановки «Луч», вспыхнул сильный пожар. Утром очевидцы увидели огромный столб чёрного дыма над крышами домов неподалёку от Галереи Чижова, сообщает Telegram-канал «Жесть Воронеж».
На кадрах с места событий видно, что возгорание происходит в квартале за высотными зданиями, а густой чёрный дым постепенно затягивает небо. Данных о причинах пожара и возможных пострадавших на текущий момент не поступало.
Ранее, 1 июня, информировали о пожаре в Звенигороде, где загорелась кровля многоэтажного жилого дома на Почтовой улице. Пламя оперативно распространилось по поверхности крыши, охватив 300 квадратных метров.
По информации Мособлпожспаса, инцидент произошёл во время ремонтных работ. Из здания эвакуировали людей, на месте работали пожарные расчёты и бригады скорой помощи.
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