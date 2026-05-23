Стало известно о сильном землетрясении на Гавайях
На Гавайях зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщили в Геологической службе США (USGS).
Подземный толчок произошел в 10:46 по московскому времени в 12 км к югу от поселка Хонауно-Напупу, где проживают около 2,5 тыс. человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 24,5 километров. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Тем временем Главное управление МЧС России по Дагестану со ссылкой на данные Геофизической службы РАН сообщило о землетрясении магнитудой 3,4 в Дербентском районе республики. По данным ведомства, сейсмособытие произошло на глубине десяти километров, энергетический класс составил десять.
На поверхности подземные толчки не ощущались, жертв и разрушений нет. Обращений от граждан в экстренные службы не было.
