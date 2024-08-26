Стало известно о состоянии пострадавшей при атаке ВСУ на высотку в Саратове

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40-летняя жительница жилого комплекса «Волга Скай» Гульнара, в чью квартиру сегодня утром прилетел дрон, находится в состоянии клинической смерти.
«Врачи борются за жизнь пострадавшей в результате атаки беспилотника на жилой комплекс «Скай парк» в Саратове. Однако прогнозы медиков неутешительны. Вопрос о транспортировке женщины пока не рассматривается», — сообщил телеграм-канал Mash.
Утром 26 августа Вооружённые силы Украины нанесли удар по Саратовской области. В результате атаки был разрушен жилой многоквартирный дом в Саратове.
В здании были выбиты окна, повреждены конструкции. Пострадали четыре человека, троих осмотрели врачи на месте, одну женщину госпитализировали.
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Мира Полтева