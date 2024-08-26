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Жительницу Саратова от атаки ВСУ спас будущий ребенок

SHOT: жительница Саратова не пострадала от атаки ВСУ, потому что уехала рожать
26 августа 2024, 10:19
Фото: istockphoto/Natalia Kuzina

Фото: istockphoto/Natalia Kuzina

Будущий ребенок спас жизнь одной из жительниц Саратова. Как сообщает SHOT, она уехала рожать, а в ее отсутствие в дом врезался дрон. Атака со стороны ВСУ произошла примерно в шесть утра.


Молодая мама вернется в полуразрушенную квартиру в одном из жилых комплексов. Известно, что это самый высокий дом Поволжья. Квартира бизнес-класса в нем обойдется в сумму до 36 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что многоэтажка в Саратове повреждена после падения обломков украинского беспилотника. Уточнялось, что в результате инцидента на трех этажах выбило окна, на месте работают оперативные службы. Обломки дрона также повредили обшивку.

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