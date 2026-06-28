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Женатый мужчина пошел под суд за обман беременной любовницы

Женатого жителя Японии оштрафовали на 4,6 млн иен за обман беременной любовницы
Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Суд обязал женатого жителя Японии выплатить более 4,6 млн иен (около 2,2 млн рублей) любовнице. Об этом сообщает издание SoraNews24.



Мужчина познакомился с женщиной через общих знакомых, заявил ей, что свободен, а потом предложил встречаться. Их отношения продолжались примерно два года.

Пострадавшая собиралась выйти за него замуж и завести детей, вылечилась от бесплодия и забеременела. Однако мужчина не спешил со свадьбой. Когда женщина не выдержала и потребовала объяснений, тот признался, что состоит в браке и имеет детей.

После рождения ребенка пострадавшая вместе с родителями подала иск на 19 млн иен (9,3 млн рублей), но суд удовлетворил лишь часть ее требований. В ходе разбирательства мужчина признал факт обмана.

Ранее сообщалось, что житель Москвы зарезал любовницу через три месяца после того, как она ушла к нему от мужа.

Лидия Пономарева

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