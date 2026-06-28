Женатый мужчина пошел под суд за обман беременной любовницы

28 июня 2026, 15:02

Женатого жителя Японии оштрафовали на 4,6 млн иен за обман беременной любовницы

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Суд обязал женатого жителя Японии выплатить более 4,6 млн иен (около 2,2 млн рублей) любовнице. Об этом сообщает издание SoraNews24.