Женатый мужчина пошел под суд за обман беременной любовницы
Суд обязал женатого жителя Японии выплатить более 4,6 млн иен (около 2,2 млн рублей) любовнице. Об этом сообщает издание SoraNews24.
Мужчина познакомился с женщиной через общих знакомых, заявил ей, что свободен, а потом предложил встречаться. Их отношения продолжались примерно два года.
Пострадавшая собиралась выйти за него замуж и завести детей, вылечилась от бесплодия и забеременела. Однако мужчина не спешил со свадьбой. Когда женщина не выдержала и потребовала объяснений, тот признался, что состоит в браке и имеет детей.
После рождения ребенка пострадавшая вместе с родителями подала иск на 19 млн иен (9,3 млн рублей), но суд удовлетворил лишь часть ее требований. В ходе разбирательства мужчина признал факт обмана.
Ранее сообщалось, что житель Москвы зарезал любовницу через три месяца после того, как она ушла к нему от мужа.
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