Стало известно, почему военнослужащий расстрелял сослуживцев в Белгородской области

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Военнослужащий мог расстрелять своих сослуживцев за унижения. Именно такая версия является приоритетной в настоящее время. Об этом пишет Baza.
Согласно сообщению, сейчас следователи выясняют основной мотив преступления. Приоритетной на данный момент является версия о том, что молодой человек мстил сослуживцам за унижения.
Напомним, 29-летний Алексей застрелил двоих человек и еще одного ранил. После этого он скрылся. Его ищут уже более 12 часов, однако пока никаких зацепок о его местонахождении нет. Алексей одет в серую футболку, чёрные шорты и резиновые тапки, на голове кепка с пиксельным узором.
В области для поимки преступника объявлен план «Перехват». Полиция также предполагает, что он мог сбежать на территорию Украины.
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Напомним, 29-летний Алексей застрелил двоих человек и еще одного ранил. После этого он скрылся. Его ищут уже более 12 часов, однако пока никаких зацепок о его местонахождении нет. Алексей одет в серую футболку, чёрные шорты и резиновые тапки, на голове кепка с пиксельным узором.
В области для поимки преступника объявлен план «Перехват». Полиция также предполагает, что он мог сбежать на территорию Украины.
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Элина Позднякова