Россиянка отсудила у коммунальщиков свыше 700 тысяч рублей за травму на гололеде
Жительница Питера отсудила у коммунальщиков более 700 тысяч рублей за травму, полученную при падении на льду. Об этом сообщили в Telegram-канале «Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга».
Инцидент произошёл в конце января 2025 года в Казани, где женщина находилась на отдыхе. Из-за гололеда она поскользнулась на тротуаре у дома на улице Бурхана Шахиди и сломала ногу. Медики диагностировали сложный оскольчатый перелом голени со смещением.
Пострадавшей потребовалась операция с установкой пластин и винтов , а также длительное восстановление, которое продлилось до конца июня прошлого года. После лечения россиянка подала иск к организации, ответственной за уборку территории. По ее мнению, тротуар не был обработан противогололедными средствами в надлежащей мере.
Суд встал на сторону петербурженки и взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей, материальный ущерб в размере 9 369 рублей и расходы на заключение специалиста — 25 250 рублей. Коммунальщиков также обязали оплатить госпошлину в размере четырех тысяч рублей.
