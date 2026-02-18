Россиянка отсудила у коммунальщиков свыше 700 тысяч рублей за травму на гололеде

18 февраля 2026, 23:44

Петербурженка отсудила у коммунальщиков свыше 700 тысяч рублей за падение на льду

Фото: iStock/miriam-doerr

Жительница Питера отсудила у коммунальщиков более 700 тысяч рублей за травму, полученную при падении на льду. Об этом сообщили в Telegram-канале «Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга».





Инцидент произошёл в конце января 2025 года в Казани, где женщина находилась на отдыхе. Из-за гололеда она поскользнулась на тротуаре у дома на улице Бурхана Шахиди и сломала ногу. Медики диагностировали сложный оскольчатый перелом голени со смещением.



