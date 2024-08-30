Стая волков-людоедов наводит страх на целый округ — девять жертв за месяц

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В индийском штате Уттар-Прадеш обнаружена стая волков-людоедов, которая с марта этого года терроризирует местных жителей. Об этом сообщает Hindustan Times.
Стая азиатских волков, действующая в округе Бахрайч, за последние месяцы совершила десятки нападений. В результате этих атак волки убили девять человек, семеро из которых стали жертвами после 17 июля. Более 50 человек успели спастись, но получили серьезные травмы.
Несмотря на установки прожекторов и громкоговорителей в пострадавших деревнях, меры безопасности оказались недостаточными. Местные власти призывают жителей искать укрытие на крышах или в закрытых помещениях, чтобы избежать нападений хищников. В ночное время десятки селян патрулируют округу с факелами и железными прутами.
По данным камер видеонаблюдения, стая состоит из шести волков, включая одного хромого. Четыре волка уже пойманы с помощью дронов и тепловизоров, последний из них был задержан 29 августа. Если расчеты верны, на свободе остаются еще двое волков.
Местные жители рассматривают новые методы защиты от волков. Один из предложенных способов — использование экскрементов и мочи слонов для отпугивания хищников, так как они обычно избегают крупных животных.
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Несмотря на установки прожекторов и громкоговорителей в пострадавших деревнях, меры безопасности оказались недостаточными. Местные власти призывают жителей искать укрытие на крышах или в закрытых помещениях, чтобы избежать нападений хищников. В ночное время десятки селян патрулируют округу с факелами и железными прутами.
По данным камер видеонаблюдения, стая состоит из шести волков, включая одного хромого. Четыре волка уже пойманы с помощью дронов и тепловизоров, последний из них был задержан 29 августа. Если расчеты верны, на свободе остаются еще двое волков.
Местные жители рассматривают новые методы защиты от волков. Один из предложенных способов — использование экскрементов и мочи слонов для отпугивания хищников, так как они обычно избегают крупных животных.
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Елена Перлова