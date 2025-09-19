Житель Липецка получил 23 года колонии за онлайн-развращение детей из-за решётки

19 сентября 2025, 20:25

Заключённый из Липецкой области организовал сеть по развращению детей из колонии

Фото: Istock/Nataliia Yankovets

Липецкий областной суд приговорил мужчину к 23 годам колонии особого режима. Он совершил новые преступления, находясь в исправительном учреждении. Подробности сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судебной системы региона.