Житель Липецка получил 23 года колонии за онлайн-развращение детей из-за решётки
Липецкий областной суд приговорил мужчину к 23 годам колонии особого режима. Он совершил новые преступления, находясь в исправительном учреждении. Подробности сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судебной системы региона.
Как установил суд, осуждённый через мессенджеры в интернете вступал в переписку с десятками несовершеннолетних. Он принуждал детей к действиям сексуального характера, применяя угрозы и шантаж. Также мужчина распространял среди них порнографические материалы.
Всего суд рассмотрел 35 эпизодов противоправной деятельности. С учётом неотбытой части предыдущего срока общий срок наказания составил 24 года. Окончательный приговор вынесли по статьям о насильственных действиях сексуального характера, развратных действиях и незаконном обороте порнографии.
