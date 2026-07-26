Столичный аэропорт задержал десятки рейсов
В московском аэропорту Внуково в воскресенье утром произошел сбой в работе багажной системы, что привело к массовым задержкам и отменам рейсов. Из-за поломки транспортерных лент задержали 34 рейса, еще три отменили, пишет Baza.
Проблемы с оборудованием начались с утра, в связи с чем часть багажа принимают на лентах для негабаритных грузов. Один из пассажиров рассказал каналу, что его рейс в Анталью должен был вылететь в 10:30, но самолет до сих пор стоит на перроне, а людей не выпускают из салона. Причиной назвали необходимость ручной сортировки и загрузки вещей багажной службой.
На текущий момент, уточняет СМИ, на прилет задержали 26 рейсов, два отменили. На вылет задержки коснулись восьми бортов, один рейс аннулировали. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме, однако пассажирам рекомендуют уточнять информацию о вылетах.
Ранее в Шереметьево, Внуково и еще трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты. Подробности в нашем материале.
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