Столичный аэропорт задержал десятки рейсов

26 июля 2026, 15:53

Baza: во Внуково задержали 34 рейса и три отменили на фоне поломки багажных лент

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В московском аэропорту Внуково в воскресенье утром произошел сбой в работе багажной системы, что привело к массовым задержкам и отменам рейсов. Из-за поломки транспортерных лент задержали 34 рейса, еще три отменили, пишет Baza.