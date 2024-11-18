Роспотребнадзор: У школьников, отравившихся водой в Москве, РНК норовируса нового типа

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У детей, которые отравились водой из кулера в школе Москвы, выявили РНК норовируса второго типа, проинформировало столичное управление Роспотребнадзора.
Как рассказали в ведомстве, специалисты сейчас будут выяснять причины и условия возникновения очага инфекции норовируса у школьников. Уже произвели забор суточной пробы питания, воды из всех кулеров, ещё взяли смывы поверхностей и анализы у работников пищеблока и работников образовательного учреждения, которые контактировали с детьми.
Ранее сообщалось, что около 50 детей отравились в одной из столичных школ. Минимум один ученик в каждом классе подхватил норовирус. Дети жаловались на плохое самочувствие ещё с начала прошлой недели, но сотрудники образовательного учреждения «не разрешали забирать детей домой».
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«Образцы исследуются на базе испытательного лабораторного центра ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Москве», — обратили внимание в управлении Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что около 50 детей отравились в одной из столичных школ. Минимум один ученик в каждом классе подхватил норовирус. Дети жаловались на плохое самочувствие ещё с начала прошлой недели, но сотрудники образовательного учреждения «не разрешали забирать детей домой».
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Ольга Енгалычева