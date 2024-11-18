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Главная / Новости / Общество/ Роспотребнадзор: У школьников, отравившихся водой в Москве, РНК норовируса нового типа

Роспотребнадзор: У школьников, отравившихся водой в Москве, РНК норовируса нового типа

Фото: iStock/ KTStock

Фото: iStock/ KTStock

У детей, которые отравились водой из кулера в школе Москвы, выявили РНК норовируса второго типа, проинформировало столичное управление Роспотребнадзора.
Как рассказали в ведомстве, специалисты сейчас будут выяснять причины и условия возникновения очага инфекции норовируса у школьников. Уже произвели забор суточной пробы питания, воды из всех кулеров, ещё взяли смывы поверхностей и анализы у работников пищеблока и работников образовательного учреждения, которые контактировали с детьми.

«Образцы исследуются на базе испытательного лабораторного центра ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Москве», — обратили внимание в управлении Роспотребнадзора.



Ранее сообщалось, что около 50 детей отравились в одной из столичных школ. Минимум один ученик в каждом классе подхватил норовирус. Дети жаловались на плохое самочувствие ещё с начала прошлой недели, но сотрудники образовательного учреждения «не разрешали забирать детей домой».

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Продолжается приём заявок на получение субсидии для покупки сельхозтехники
18 ноября 2024, 17:20

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В конце октября Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области объявило о начале приёма заявок на получение субсидии для возмещения части затрат на покупку сельскохозяйственной техники.
На данный момент подано более 100 заявок. Победители распределят между собой 328,2 миллиона рублей. Отбор продлится до 25 ноября, а результаты объявят до 3 декабря.

В ноябре стартовал отбор проектов по культуртехнической мелиорации для возмещения до 50 % затрат и субсидирования молочного животноводства в фермерских хозяйствах. Приём заявок на эти программы поддержки уже завершён.

Кроме того, в министерстве сообщили, что в текущем году на поддержку аграриев было выделено более 5 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов, предусмотрены 30 видов субсидий. Ежегодно субсидии получают около 3 тысяч организаций и фермерских хозяйств.

Актуальную информацию о начале приёма заявок на государственную поддержку региональных аграриев можно найти на сайте министерства в разделе «Новости».

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#аграрный сектор
#подмосковье
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Красногорских школьников познакомили с учёбой в военно-инженерной академии
18 ноября 2024, 17:13

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Ученики 10 и 11 классов школ микрорайона Нахабино побывали в Военно-инженерной академию имени Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева. Их ждала насыщенная программа, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Дорогие призывники, не надо бояться вооружённых сил. Это сейчас идущий вперед молодой организм, который перевооружается, выполняет долг по защите Отечества. За последние пять лет почти 1 тыс. наших призывников ушло в войска. Все отслужили, вернулись живыми и здоровыми, окрепшими», – сказал перед началом патриотической акции военком Красногорска Игорь Тельбухов.
Программу продолжили воспитанники военно-спортивного клуба «Вепрь» под руководством Евгения Трушкина. Затем прошло музыкальное выступление православного хора и ансамбля инженерных войск России «За веру и Отечество».
«Очень понравилось, прекрасный музыкальный ансамбль. Думаю, здесь много возможностей для самореализации в дальнейшем. Я занимаюсь физикой, математикой. Возможно, буду поступать на инженера. Считаю, что не только мужчины могут посвятить себя военной службе, но и девушки», – сказала ученица 10Б класса Образовательного центра «Лидер» Дарья Немченко.
Во время экскурсии по академии и учебному полигону ребята посетили музей и тренировочные пространства, имитирующие боевые условия и работу по разминированию в зоне гражданской застройки. Школьникам показали процесс подготовки кинологами собак-поисковиков, продемонстрировали возможности спецтехники инженерных войск. Все смогли оценить условия быта и службы курсантов академии.

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#московская область
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В Думе считают, что правительство должно принять «незамедлительные» меры по мигрантам
18 ноября 2024, 17:06

Фото: iStock/ FedotovAnatoly

В Госдуме уверены, что правительство РФ должно как можно скорее принять меры для упорядочивания миграционной сферы. Одно из предложений — проверка устной русской речи мигрантов и тестирование их детей на знание языка.
Ещё депутаты Государственной Думы предлагают расширить процедуру видеозаписи данных экзаменов. В рамках борьбы с незаконной миграцией этот проект обращения направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Депутаты также предложили разработать и закрепить необходимые уровни владения русским языком для иностранцев, учитывая их профессиональные обязанности. Ещё они хотят инициировать определение перечня государственных учреждений, которым будет разрешено экзаменовать иностранцев и установить места проведения тестирования с учетом нужд отдельных регионов.

Также Госдума советует правительству принять меры для того, чтобы не допускать заключения посреднических договоров с коммерческими организациями, которые проводят экзамены и выдают сертификаты.

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#законопроект
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Викторина о бабушках и дедушках объединила поколения жителей Красногорска
18 ноября 2024, 16:53

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В Красногорске прошла увлекательная викторина «Мои бабушка и дедушка самые лучшие». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Участниками викторины стали школьники, а вопросы были посвящены мультфильмам, книгам и сказкам, хорошо знакомым детям благодаря их бабушкам и дедушкам.
«Команды старались ответить на все вопросы, но на этот раз победила дружба. Оказалось, что у разных поколений много - любимые мультфильмы, сказки и книги. Мультфильмы, снятые ещё в детстве бабушек и дедушек современных школьников, остаются любимыми у подрастающего поколения. Книги Корнея Чуковского, Джанни Родари и Антона Чехова также продолжают вдохновлять юных читателей», – отметили в пресс-службе.
Там добавили, что мероприятие ещё раз подтвердило, как важно сохранять связь между поколениями.

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#красногорск
#дети
#школьники
#подмосковье
#московская область
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Депутат Андриянов поздравил сотрудников трикотажной мануфактуры с праздником
18 ноября 2024, 16:51

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

В преддверии Дня женского предпринимательства, который отмечается 19 ноября, заместитель председателя Совета депутатов муниципалитета Богдан Андриянов посетил Красногорскую трикотажную мануфактуру и поздравил генерального директора Светлану Черникову и весь коллектив с приближающимся профессиональным праздником, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Двадцать лет назад, когда на рынке преобладали импортные товары, Светлана Черникова решила создать отечественное предприятие, которое будет производить качественную и доступную одежду для детей, подростков и их родителей.

«Предприниматель — это всегда более высокие идеи, нежели просто, как говорится, деньги. В основном мы производим именно колготки и носки для детей. Такой продукт достаточно интересный с точки зрения реализации творческих идей. Производство позволяет какую-то идею, которая пришла в голову с утра воплотить уже к обеду. И вот этот вот элемент творчества очень воодушевляющий», — сказала Черникова.

С началом Специальной военной операции продукция мануфактуры приобрела особое значение. Регулярные поставки трикотажа отправляются военнослужащим и в качестве гуманитарной помощи вынужденным переселенцам.

«Сразу видно, что человек горит своим делом, поэтому хочется поздравить ее с профессиональным праздником. В лице ее всех женщин руководителей, которые занимаются производством, которые занимаются отправкой гуманитарных грузов», — поздравил заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов.

Главной мотивацией для Черниковой, как для женщины-предпринимателя, руководителя и матери, является желание внести свой вклад в процветание родной страны. Это стремление продолжает вдохновлять её на новые достижения, несмотря на все трудности.

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#единая женщины
#праздник
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В многоквартирных домах Подмосковья восстановили работу более 3 тыс. лифтов
18 ноября 2024, 16:49

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Подмосковье с начала октября устранили более 3,3 тыс. дефектов в содержании лифтового оборудования. Работы проходили под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Ремонт лифтового оборудования входит в минимальный перечень работ, выполняемых специалистами управляющих компаний в ходе текущего ремонта. Сотрудники УК обеспечили плавный ход кабин; остановку лифта не более чем 2 см ниже или выше уровня этажной площадки; работоспособность кнопок на панели; исправность освещения кабин», – отметили в ведомстве.
Однако там пояснили, что поломки может вызвать не только износ деталей, но и вандальные действия. В этом случае управляющая компания фиксирует использование лифта не по назначению и передаёт материалы в отделы МВД. Тогда ремонт оборудования проводится за счёт нарушителя.

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#подмосковье
#московская область
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Оператор Рузского кластера обновил более 260 мусорных контейнеров
18 ноября 2024, 16:45

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Свыше 260 сломанных синих и серых контейнеров заменил в тринадцати городских округах Московской области Рузский региональный оператор в октябре, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Заменено было более 260 контейнеров для смешанных отходов и отходов для вторичной переработки. Кроме того, установлено свыше 50 дополнительных баков», — говорится в сообщении.
Отмечается также, на склады Рузского регионального оператора поступило ещё 110 серых контейнеров для смешанных отходов. Эти контейнеры будут выставлять на площадки по мере необходимости.

В министерстве добавили, что за месяц в зоне облуживания этого регионального оператору вывезли свыше 840 тысяч кубометров отходов.

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#минчистоты
#руза
#мусорный оператор
#контейнеры
#московская область
#подмосковье
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ЦППК и «ЛизаАлерт» объединили усилия в поиске потерявшихся людей
18 ноября 2024, 16:42

Фото: пресс-служба ЦППК

Центральная ППК и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» заключили соглашение о сотрудничестве. Компания будет помогать волонтёрам в поиске пропавших людей, сообщили в пресс-службе ЦППК.
Соглашение подписали первый заместитель гендиректора ЦППК Владимир Булак и председатель «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев на Х Межрегиональном форуме, который проводит добровольческий поисково-спасательный отряд.
«Подписание носит важный социальный характер, поскольку напрямую касается безопасности людей. Каждый день мы перевозим почти 2 млн пассажиров, среди которых могут быть и оказавшиеся в сложной ситуации. Наши сотрудники помогали пассажирам и по своей инициативе взаимодействовали с представителями «ЛизаАлерт». Именно такие случаи положили начало партнёрству», – сказал Булак.
Он пояснил, что ЦППК является социально ответственной компанией и регулярно рассказывает о правилах нахождения на железнодорожной инфраструктуре, проводит тематические уроки в детсадах и школах.

В Центральной ППК работают более 10 тыс. сотрудников. Большинство ежедневно взаимодействует с пассажирами и друг с другом, что позволяет быстро собирать и передавать нужную информацию. Такой оперативный обмен поможет сократить ценное время поиска пропавших и спасти не одну жизнь.
«Для нас это огромный шаг вперед. Ведь пригородными поездами пользуются миллионы человек, и среди них могут быть люди, которых прямо сейчас ищут и ждут дома их родные и близкие», – отметил Сергеев.
В свою очередь, добровольцы «ЛизаАлерт» обучат сотрудников ЦППК быстро и эффективно определять, кто из пассажиров нуждается в помощи.

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#подмосковье
#московская область
#железная дорога
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В рамках проекта «Активное долголетие» в Кашире состоялся концерт в честь Дня матери
18 ноября 2024, 16:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В рамках проекта «Активное долголетие» в городском округе Кашира прошёл праздничный концерт «Милая мама моя», приуроченный ко Дню матери. Его организовал творческий вокальный коллектив «Журавушка», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На концерте звучали песни о материнской любви, дружбе и преданности. В течение всего мероприятия участники выражали благодарность, восхищение, уважение и любовь своим мамам и бабушкам.

Выступление прошло в уютной и тёплой атмосфере. Оно подарило слушателям много положительных эмоций.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Записаться на занятия в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. С расписанием занятий можно ознакомиться на сайте.

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