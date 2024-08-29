В Черкассах после серии взрывов горит предприятие

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На одном из предприятий в Черкассах после серии взрывов начался пожар. Об этом проинформировал глава администрации Черкасской области Игорь Табурец в Телеграм-канале.
«На территории одного из частных предприятий областного центра возник пожар. Идет его ликвидация. Оперативные службы работают», — написал Табурец.До этого поступали сообщения о серии взрывов в регионе.
Днем ранее были повреждены объекты критической инфраструктуры Сумской и Харьковской областях. А 25 августа взрывы были слышны в самих Сумах
Ранее член комитета по национальной безопасности и обороне Верховной Рады Украины Сергей Рахманин заявил о возможных территориальных потерях Украины в скором будущем. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак