Сторонника РДК* взяли в Севастополе — ФСБ
В Севастополе сотрудники регионального управления ФСБ задержали местного жителя, который подозревается в публичной поддержке террористической организации «Русский добровольческий корпус»* (РДК*). Об этом сообщили в пресс-службе крымского ведомства.
По информации силовиков, задержанным оказался мужчина 1977 года рождения, проживающий в городе без постоянной регистрации. Установили, что в мессенджере Telegram он систематически оставлял комментарии, содержащие одобрение деятельности запрещенного в РФ формирования.
В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по факту публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, а также оправдания и пропаганды терроризма. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде ареста. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Ранее двух пассажиров Шереметьево передали ФСБ за нарушения требований безопасности. Подробности в нашем материале.
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