Сторонника РДК* взяли в Севастополе — ФСБ

12 августа 2026, 21:13

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

В Севастополе сотрудники регионального управления ФСБ задержали местного жителя, который подозревается в публичной поддержке террористической организации «Русский добровольческий корпус»* (РДК*). Об этом сообщили в пресс-службе крымского ведомства.