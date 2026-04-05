Достижения.рф

Страшная авария привела к жертвам в российском регионе

Два человека погибли в ДТП с перевернувшейся иномаркой в Иркутской области
Фото: iStock/Iulianna Est

В Иркутской области в ДТП с опрокидыванием автомобиля погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в своем телеграм-канале.



Смертельная авария произошла около 06:00 на подъезде к деревне Черемушки со стороны деревни Ревякина. Предварительно, 33-летний водитель Toyota Alexis не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и перевернулась.

Двое мужчин скончались до приезда медиков от несовместимых с жизнью травм. Водителя и пассажира доставили в больницу, их состояние не уточняется.

В настоящее время проводится проверка: выясняются точные причины и обстоятельства трагедии. На месте работают автоинспекторы.

Ранее сообщалось, что 21-летний водитель BMW спровоцировал массовое ДТП с четырьмя пострадавшими в центре Санкт-Петербурга.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0