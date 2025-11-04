На Камчатке мужчина зарубил топором пожилую пару
61-летний житель Камчатки жестоким образом расправился с пожилой парой. Об этом сообщила пресс-служба краевого СУ СК в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло 3 ноября в селе Сосновка Елизовского района. В тот день преступник проник в квартиру пенсионеров на Центральной улице и нанес им множество ударов топором. В результате 71-летняя женщина и 78-летний мужчина скончались на месте.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Сейчас они выясняют все обстоятельства и мотив преступления. В ведомстве отметили, что фигурант находится в реанимации. Причины его нахождения в больнице не приводятся.
Ранее сообщалось, что в Липецке 25-летний мужчина зарубил родную бабушку, заставлявшую его найти работу.
Читайте также: