Волгоградская полиция разыскивает мужчину после пожара в доме с пожилой родственницей

19 июня 2026, 01:24

Фото: iStock/grafoto

Полиция Волгоградской области разыскивает мужчину, который, предположительно, устроил поджог в частном доме, когда внутри была его пожилая родственница. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по региону в своем канале на платформе MAX.





Пожар случился в ночь на 16 июня в посёлке Самофаловка Городищенского района. По предварительной информации, перед инцидентом между членами семьи, которые находились в здании, вспыхнула ссора. Прибывшие на место полицейские заметили, что из окон дома идет дым.



