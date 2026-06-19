Волгоградская полиция разыскивает мужчину после пожара в доме с пожилой родственницей
Полиция Волгоградской области разыскивает мужчину, который, предположительно, устроил поджог в частном доме, когда внутри была его пожилая родственница. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по региону в своем канале на платформе MAX.
Пожар случился в ночь на 16 июня в посёлке Самофаловка Городищенского района. По предварительной информации, перед инцидентом между членами семьи, которые находились в здании, вспыхнула ссора. Прибывшие на место полицейские заметили, что из окон дома идет дым.
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Войдя в помещение, правоохранители обнаружили на полу пожилую женщину, вынесли её на улицу и приступили к тушению огня. По версии следствия, к пожару причастен внук пострадавшей. Ранее он отбывал наказание, в январе 2026 года вышел на свободу, но не встал на учёт в полиции.
Теперь исчезнувшего мужчину разыскивают, возбуждено уголовное дело. Силовики также проверяют возможную связь подозреваемого с ещё одним конфликтом.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Ингушетии уже свыше шести тысяч человек ведут поиски малолетнего мальчика, пропавшего на реке Сунжа несколько дней назад. В работах принимают участие спасатели, волонтёры и сотрудники экстренных служб, которые используют 37 единиц техники.