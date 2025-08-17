В Бурятии задержали мужчину, устроившего перестрелку в магазине
Полиция Бурятии задержала 40-летнего мужчину, открывшего стрельбу из пневматического пистолета во время конфликта в магазине Улан-Удэ и ранившего оппонента.
Вечером 16 августа в магазине Железнодорожного района Улан-Удэ произошёл конфликт между посетителями, переросший в потасовку. Один из участников ссоры достал пневматический пистолет и дважды выстрелил в оппонента, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший с огнестрельными ранениями доставлен в больницу, его состояние стабилизировано.
Сотрудники полиции оперативно задержали 40-летнего злоумышленника в течение нескольких часов после инцидента. Пневматическое оружие изъято и направлено на баллистическую экспертизу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка, — сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии .
По данным ТАСС, подозреваемый ранее не привлекался к уголовной ответственности. Ведомство напоминает, что применение пневматического оружия в общественных местах влечёт административную ответственность по ст. 20.13 КоАП РФ (штраф до 50 тыс. рублей или арест до 15 суток), а в случае причинения вреда здоровью — уголовное преследование.
