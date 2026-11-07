Стрельбу в Польше назвали терактом
Премьер Туск назвал стрельбу в Польше терактом
Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал стрельбу на Главной рыночной площади Кракова терактом. Об этом стало известно из его соцсетей.
На место инцидента направляется глава МВД Марчин Кервиньский. По данным полиции, нападавший использовал длинноствольное огнестрельное оружие военного образца и был одет в камуфляжную форму.
«Полиция изучает фон и обстоятельства теракта», — написал Туск в соцсети X (бывш. Twitter).Министр юстиции Вальдемар Журек сообщил, что на месте работают прокуроры и экстренные службы, которые собирают доказательства и устанавливают обстоятельства нападения. Он также заявил, что виновный понесет ответственность.
Стрельба в Кракове произошла 7 ноября. Пресс-секретарь командующего государственной пожарной службой Малопольского воеводства Хуберт Цеплый сообщил, что выстрелы производились из проезжавшего мимо автомобиля, который скрылся с места происшествия. В результате пять человек погибли, еще около десятка получили ранения.