Стрельбу в Польше назвали терактом

07 ноября 2026, 19:35

Премьер Туск назвал стрельбу в Польше терактом

Фото: istockphoto/Adam Bartosik

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал стрельбу на Главной рыночной площади Кракова терактом. Об этом стало известно из его соцсетей.





На место инцидента направляется глава МВД Марчин Кервиньский. По данным полиции, нападавший использовал длинноствольное огнестрельное оружие военного образца и был одет в камуфляжную форму.





«Полиция изучает фон и обстоятельства теракта», — написал Туск в соцсети X (бывш. Twitter).