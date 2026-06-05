Стрелявшего в подростка в Гольяново из пневматики мужчину задержали
В столичном районе Гольяново полиция задержала мужчину, подозреваемого в стрельбе из пневматического пистолета по несовершеннолетнему. Инцидент произошел вечером 2 июня у жилого дома на улице Амурской.
Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, 29-летний злоумышленник сделал замечание компании подростков, собравшихся у подъезда. Между ними завязалась словесная перепалка, в ходе которой мужчина достал оружие и выстрелил. Пуля попала в голову 15-летнему школьнику. Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью.
Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в отдел полиции. У него изъяли предмет, похожий на пистолет, который направили на экспертизу. Проводится проверка, по итогам которой примут процессуальное решение.
В столичной прокуратуре уточнили, что в момент конфликта стрелявший находился в состоянии алкогольного опьянения. Надзорное ведомство взяло ход доследственной проверки на особый контроль.
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