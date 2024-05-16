Стрелявший в премьера Словакии заявил о цели своего нападения

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen
Мужчина, стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявил, что не планировал его убивать. Об этом сообщает телеканал Markiza.
По словам подозреваемого, он лишь хотел навредить политику.
Нападение на Фицо злоумышленник планировал несколько дней. Мужчина рассказал, что был несогласен с политикой действующей власти.
Напомним, вооруженное нападение на премьер-министра Словакии произошло 15 мая. Мужчина несколько раз выстрелил в область груди и живота политика. В настоящее время Фицо находится в больнице, за его жизнь борются врачи.
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Нападение на Фицо злоумышленник планировал несколько дней. Мужчина рассказал, что был несогласен с политикой действующей власти.
Напомним, вооруженное нападение на премьер-министра Словакии произошло 15 мая. Мужчина несколько раз выстрелил в область груди и живота политика. В настоящее время Фицо находится в больнице, за его жизнь борются врачи.
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Анастасия Хохлова