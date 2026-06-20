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Строительный рынок загорелся в подмосковной Балашихе

МЧС: при пожаре на строительном рынке в Балашихе никто не пострадал
Фото: istockphoto/Distortion Media

В Балашихе на улице Текстильщиков произошел крупный пожар на территории строительного рынка. Об этом 20 июня пишет РИА Новости.



По данным пресс-службы МЧС России, сигнал о возгорании по адресу: владение 18 поступил в экстренные службы. Прибывшие на место первые пожарно-спасательные расчеты установили, что горит площадь строительного рынка.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. В ликвидации огня задействовали 50 специалистов и 15 единиц спецтехники.

Ранее мощный пожар в Нью-Йорке оставил от 174-летней церкви лишь руины. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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