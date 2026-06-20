Строительный рынок загорелся в подмосковной Балашихе
МЧС: при пожаре на строительном рынке в Балашихе никто не пострадал
В Балашихе на улице Текстильщиков произошел крупный пожар на территории строительного рынка. Об этом 20 июня пишет РИА Новости.
По данным пресс-службы МЧС России, сигнал о возгорании по адресу: владение 18 поступил в экстренные службы. Прибывшие на место первые пожарно-спасательные расчеты установили, что горит площадь строительного рынка.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. В ликвидации огня задействовали 50 специалистов и 15 единиц спецтехники.
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