Строительный рынок загорелся в подмосковной Балашихе

20 июня 2026, 11:10

МЧС: при пожаре на строительном рынке в Балашихе никто не пострадал

Фото: istockphoto/Distortion Media

В Балашихе на улице Текстильщиков произошел крупный пожар на территории строительного рынка. Об этом 20 июня пишет РИА Новости.