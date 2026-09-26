Торговый центр в Томске загорелся в здании бывших артиллерийских казарм
В центре Томска загорелся торговый центр «Оранжевое небо». Корреспондент ТАСС передаёт, что дым от пожара поднимается над городом и простирается на другой.
К месту возгорания приехали пять пожарных автомобилей. Спасатели уже работают на месте и борются с огнём. Здание, где вспыхнул пожар, входит в объединение артиллерийских казарм.
Этот ансамбль построили в 1907–1913 годах, и он носит статус объекта культурного наследия. Сейчас в этом здании работает торговый центр «Оранжевое небо». На текущий момент площадь возгорания неизвестна. Сотрудники ведомства собирают данные и уточняют информацию. О причинах пожара пока не сообщается.
Ранее в Якутии на Эльгинском месторождении произошёл взрыв. В результате ЧП есть погибшие.
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