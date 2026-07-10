Студента смыло течением на глазах у друзей после захода в водоем
В национальном парке Брекон-Биконс в британском Уэльсе произошла трагедия: 19-летний турист Шон Каньоза погиб, попав в водный поток под водопадами Истрадфеллте. Инцидент случился 27 июня на глазах у его друзей, пишет Daily Mail.
Молодой человек зашел в водоем, однако сильное течение унесло его. Очевидцы немедленно вызвали спасателей, но, несмотря на все попытки реанимации, медики констатировали смерть на месте происшествия.
Тело погибшего направили на экспертизу. Причины случившегося пока не разглашаются — в настоящее время специалисты ожидают результаты анализов на содержание алкоголя и токсических веществ в крови. Расследование обстоятельств гибели продолжается. Отмечается, что Каньоза стал уже седьмым человеком, погибшим в этом районе с водопадами за последние семь лет.
Ранее ребёнка унесло течением во время рыбалки в Астраханской области. Подробности в нашем материале.
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