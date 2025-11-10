На востоке столицы двух молодых людей обнаружили мёртвыми в квартире
Вечером 10 ноября в квартире на востоке Москвы обнаружили тела двух молодых людей. Об этом сообщает «МК».
Чрезвычайное происшествие случилось в жилом доме на Щёлковском шоссе. Установлено, что жуткую находку обнаружили в 18:00. Погибшими оказались 19-летняя девушка и 23-летний молодой человек.
На текущий момент сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия. Они выясняют причину смерти молодых людей и все обстоятельства случившегося. Оперативные службы проводят необходимые действия.
Ранее в подвале дома в подмосковной Кашире нашли останки убитой 28 лет назад девочки. Установлено, что мужчина вступил в словесный конфликт с падчерицей после просьбы покормить её, а затем убил.
Читайте также: