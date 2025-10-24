Суд оштрафовал москвича за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений*
Мировой судья судебного участка №87 района Бибирево города Москвы признал жителя столицы виновным в трёх административных правонарушениях по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ — за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола и отказа от деторождения* в социальной сети TikTok.
Как уточняется на сайте Бутырского районного суда, ранее Илью Костякова уже привлекали к ответственности за нецензурную брань в общественном месте и арестовывали на 15 суток.
Теперь ему присудили по 150 тыс. рублей по каждому делу о пропаганде. Итого сумма составляет 450 тыс.
Перед этим сообщалось, что суд в Москве оштрафовал экс-депутата Госдумы Бориса Надеждина за незаконную организацию публичного мероприятия.
