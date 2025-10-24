Суд оштрафовал москвича за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений*

24 октября 2025, 13:28

Суд оштрафовал москвича на 450 тыс. за пропаганду нетрадиционных отношений*

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Мировой судья судебного участка №87 района Бибирево города Москвы признал жителя столицы виновным в трёх административных правонарушениях по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ — за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола и отказа от деторождения* в социальной сети TikTok.