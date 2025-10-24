Достижения.рф

Суд в Москве вынес приговор Надеждину за незаконную организацию публичного мероприятия

Борис Надеждин (фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Таганский районный суд Москвы признал бывшего депутата Госдумы Бориса Надеждина виновным в организации публичного мероприятия без подачи уведомления в установленном порядке. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.



По постановлению инстанции, бывший парламентарий нарушил соответствующую статью административного кодекса. В связи с этим ему предписали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее в октябре Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил ходатайство признанного банкротом политика Бориса Надеждина и разрешил выделять ему из конкурсной массы ежемесячно более 300 тысяч рублей на покупку лекарств и оплату медицинских услуг.

