Суд в Москве вынес приговор Надеждину за незаконную организацию публичного мероприятия
Таганский районный суд Москвы признал бывшего депутата Госдумы Бориса Надеждина виновным в организации публичного мероприятия без подачи уведомления в установленном порядке. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
По постановлению инстанции, бывший парламентарий нарушил соответствующую статью административного кодекса. В связи с этим ему предписали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.
Ранее в октябре Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил ходатайство признанного банкротом политика Бориса Надеждина и разрешил выделять ему из конкурсной массы ежемесячно более 300 тысяч рублей на покупку лекарств и оплату медицинских услуг.
Читайте также: