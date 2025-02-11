Суд российского региона приговорил мужчину к 15 годам за развращение двоих детей

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К 15 годам строгого режима за развращение двух несовершеннолетних детей приговорили в Петербурге местного жителя Шухрата Нарбаева. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на судебную пресс-службу.
Мужчину судили по статье о насильственных действиях сексуального характера. Подробности дела не приводятся, поскольку судебное заседание было закрытым.
Осужденный не признал свою вину. Следователи считают, что от действий Нарбаева пострадали двое несовершеннолетних детей.
Ранее сообщалось, что в бурятском регионе задержали школьника, планировавшего напасть на школу. У него нашли план с отметками точек поджога и взрыва. Кроме того, 15-летний подросток оставлял подозрительные посты на соответствующую тему.
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Осужденный не признал свою вину. Следователи считают, что от действий Нарбаева пострадали двое несовершеннолетних детей.
Ранее сообщалось, что в бурятском регионе задержали школьника, планировавшего напасть на школу. У него нашли план с отметками точек поджога и взрыва. Кроме того, 15-летний подросток оставлял подозрительные посты на соответствующую тему.
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Никита Кротов