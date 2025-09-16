Достижения.рф

Суд в Далматово арестовал мужчину за сексуальные преступления против детей

В Далматово Курганской области суд принял решение о взятии под стражу местного жителя. Мужчину обвиняют в сексуальных извращениях с несовершеннолетними мальчиками.



По информации URA.RU, злоумышленник заманивал детей к себе домой, обещая деньги. После совершения преступлений он передавал свою банковскую карту, чтобы мальчики могли расплачиваться в магазинах. С одним из потерпевших мужчина поддерживал связь на протяжении двух лет. В августе следственные органы возбудили уголовное дело против этого человека.

Дарья Осипова

