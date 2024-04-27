Суд в Москве арестовал 12-го фигуранта по делу о теракте в «Крокусе»

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Басманный районный суд города Москвы отправил под арест 12-го фигуранта по делу о террористическом нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл». Это 23-летний гражданин Таджикистана Джумахон Курбонов.
Соответствующее ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу было направлено Следственным комитетом РФ сегодня, 27 апреля. Как сообщили в пресс-службе суда, Курбонову инкриминируют участие в теракте. Известно, что в Москве он находился нелегально. Ранее по данному делу были задержаны 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей.
Трагедия в подмосковном концертном зале произошла вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». В помещение ворвались четверо вооружённых людей и принялись расстреливать зрителей. Затем они подожгли здание и попытались скрыться. В результате теракта погибли более 140 человек.
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Александр Бойцов