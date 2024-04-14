Суд в США впервые вынес приговор родителям массового убийцы

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Американский суд впервые в истории вынес обвинительный приговор родителям массового убийцы. Тюремные сроки получили мать и отец подростка, устроившего стрельбу в школе города Оксфорд в ноябре 2021 года.
В результате преступления ранения получили семь человек, напоминает издание Politico. Четверо из них позже скончались. Суд признал виновным ы массовом убийстве 15-летнего Итана Крамбли. Незадолго до стрельбы учитель заметил в тетради у школьника рисунок, на котором был изображён человек, лежащий в луже крови. Родителей Итана вызвали в школу, но они не стали забирать сына домой, как им рекомендовали. Через несколько часов подросток устроил массовую расправу над случайными людьми.
Выяснилось, что в качестве подарка на 15-летие родители презентовали Итану полуавтоматический пистолет SIG Sauer, из которого мальчик затем и устроил стрельбу. Юный стрелок получил пожизненный срок. Мать и отца приговорили к 10 и 15 годам тюрьмы соответственно. Это первый случай в американском судопроизводстве, когда родители были осуждены за массовое убийство, которое совершил их ребёнок.
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Александр Бойцов