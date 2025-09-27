Суд заочно арестовал ЛГБТ-активистку* Казанцеву**
Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал секс-просветительницу и ЛГБТ-активистку* Александру Казанцеву**. Информация об этом опубликована в картотеке суда.
Казанцеву** подозревают в нарушении законодательства об иностранных агентах, а именно в уклонении от исполнения своих обязанностей. В марте текущего года ее объявили в розыск.
Статус иноагента был присвоен Казанцевой** в 2023 году. Согласно информации Минюста, она проживала за границей, где занималась пропагандой ЛГБТ* и сбором средств для нужд Украины. В результате неоднократных нарушений, связанных с отсутствием маркировки о статусе иноагента в ее публикациях, Казанцева** подвергалась штрафам.
