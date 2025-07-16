Суд заочно арестовал Татьяну Лазареву* за несоблюдение закона об иноагентах

16 июля 2025, 20:31

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Санкцию на заочный арест телеведущей Татьяны Лазаревой* выдал Пресненский суд столицы за уклонение от обязанностей иноагента.





Об этом сказано в картотеке инстанции. Телеведующую внесли в соответствующий реестр в июле 2022 года по федеральному закону.





«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Лазаревой* Т.Ю. по части 2 статьи 330.1 УК РФ», — сказано в материале.

