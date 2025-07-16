Суд заочно арестовал Татьяну Лазареву* за несоблюдение закона об иноагентах
Санкцию на заочный арест телеведущей Татьяны Лазаревой* выдал Пресненский суд столицы за уклонение от обязанностей иноагента.
Об этом сказано в картотеке инстанции. Телеведующую внесли в соответствующий реестр в июле 2022 года по федеральному закону.
«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Лазаревой* Т.Ю. по части 2 статьи 330.1 УК РФ», — сказано в материале.Перед этим сообщалось, что к арестованным в Азербайджане россиянам пустили матерей. Уточнялось, что встречи были организованы при содействии омбудсмена республики Сабины Алиевой. Личности арестованных граждан России не разглашаются. Издание Minval написало, что россияне не жалуются на содержание в следственном изоляторе.
*Признана иноагентом в РФ, внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов