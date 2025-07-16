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Суд заочно арестовал Татьяну Лазареву* за несоблюдение закона об иноагентах

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Санкцию на заочный арест телеведущей Татьяны Лазаревой* выдал Пресненский суд столицы за уклонение от обязанностей иноагента.



Об этом сказано в картотеке инстанции. Телеведующую внесли в соответствующий реестр в июле 2022 года по федеральному закону.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Лазаревой* Т.Ю. по части 2 статьи 330.1 УК РФ», — сказано в материале.
Перед этим сообщалось, что к арестованным в Азербайджане россиянам пустили матерей. Уточнялось, что встречи были организованы при содействии омбудсмена республики Сабины Алиевой. Личности арестованных граждан России не разглашаются. Издание Minval написало, что россияне не жалуются на содержание в следственном изоляторе.

*Признана иноагентом в РФ, внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Никита Кротов

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