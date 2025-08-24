Судебные приставы прекратили взыскание долга в 20 млн рублей с Тинькова*
Судебные приставы прекратили взыскание долга в размере 20 миллионов рублей с основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова* из-за невозможности установить его местонахождение и найти активы для погашения задолженности.
По данным РИА Новости, федеральная служба судебных приставов прекратила исполнительное производство по взысканию 20 миллионов рублей с бизнесмена Олега Тинькова*. Основанием для прекращения стало отсутствие информации о местонахождении должника, его имуществе и денежных средствах на банковских счетах.
Исполнительный лист был выдан Усть-Лабинским районным судом Краснодарского края 19 июня 2024 года по иску бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести и достоинства. Тиньков* был признан виновным в распространении недостоверных и оскорбительных сведений в соцсетях* и обязан выплатить компенсацию, а также опубликовать опровержение.
Минюст РФ включил Тинькова* в реестр иностранных агентов в феврале 2024 года. Весной 2022 года бизнесмен продал свою 35%-ную долю в TCS Group холдингу «Интеррос» Владимира Потанина и покинул Россию, после чего пытался безуспешно отозвать бренд у российского банка.
*Признан в РФ иноагентом.
Читайте также: