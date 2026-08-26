Семейная ссора привела к пожару в доме и гибели восьми человек, включая четырех детей

26 августа 2026, 05:38

ABC: Восемь человек погибли из-за стрельбы и пожара на почве семейного конфликта в США

Фото: iStock/DarthArt

Восемь человек, включая четырех детей, погибли в результате стрельбы и последовавшего пожара в частном доме в городе Биллингс (штат Монтана). Об этом сообщает телеканал ABC.