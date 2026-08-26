Семейная ссора привела к пожару в доме и гибели восьми человек, включая четырех детей
Восемь человек, включая четырех детей, погибли в результате стрельбы и последовавшего пожара в частном доме в городе Биллингс (штат Монтана). Об этом сообщает телеканал ABC.
Когда полицейские прибыли на место, здание уже полыхало. Предположительно, причиной трагедии стала семейная ссора, которая переросла в конфликт с огнестрельным оружием. В настоящий момент спасатели разбирают завалы, чтобы извлечь останки четырёх взрослых и четырёх детей.
Подозреваемого, который, скорее всего, убил своих родственников, полицейские задержали на заднем дворе дома, объятого пламенем. Американец был ранен — неизвестно, травмировал ли мужчина себя сам или получил увечье иным образом. Его доставили в больницу, где пациент скончался.
Ранее «Радио 1» передавало, что жительница Ленинградской области случайно обнаружила на заброшенном участке около трёх десятков собак, которых содержат в антисанитарных условиях. Подробности читайте здесь.
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