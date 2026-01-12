В Киеве школьник напал с ножом на учительницу и одноклассника
В Киеве полиция задержала школьника, который напал с ножом на учительницу и одноклассника. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
Инцидент произошёл утром 12 января. Сообщение о происшествии поступило в полицию в 8:45 (по местному времени, 9:45 мск). Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Нападавший уже задержан, правоохранители работают на месте происшествия.
