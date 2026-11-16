В европейской стране тысячи рыб спасались от неизвестного хищника и оказались на суше
В испанском поселке Калета-де-Велес произошло необычное явление: тысячи мелких рыб неожиданно выпрыгнули из воды на берег. Инцидент, длившийся около 20 минут, попал на видео, сообщает Diario Sur.
По словам представителя местной гильдии рыбаков Мари Кармен Навас, таким образом рыбы спасались от неизвестного хищника — предположительно, тунца или мелкой акулы. Оказавшись на суше, они сразу подверглись нападению чаек. Сотрудники местного порта и случайные свидетели начали забрасывать выживших рыб обратно в воду.
Как уточняется, на берегу оказались круглые сардины. Местные жители в основном используют их как приманку для рыбалки, поскольку в пищу они практически не употребляются из-за невысоких вкусовых качеств.
Ранее сообщалось, что токсичная рыба терроризирует отдыхающих у Средиземного моря. Случаи нападения зафиксировали в Европе.
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