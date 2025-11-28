В Якутии мать и сожитель держали шестилетнего мальчика на привязи
В Якутии задержаны мать и её сожитель за истязание шестилетнего ребёнка. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Как оказалось, мальчика держали на привязи у батареи, не регистрировали, не показывали врачам и прятали от соседей. Правда вскрылась после того, как жильцы дома услышали детские крики и вызвали полицию. Участковый нашёл ребёнка в квартире.
У мальчика выявлены задержка в развитии, дистрофия, многочисленные ссадины и синяки по всему телу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно, что в Нижегородской области воспитанники детского сада возвращаются домой с раздробленными пальцами и синяками.
Читайте также: