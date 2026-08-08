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Супругов обнаружили с тяжелыми ранениями в Новой Москве

Позвонивших в оперслужбы мужа с женой нашли с ранениями в Щербинке
Фото: istockphoto/blinow61

В квартире в Щербинке (Новая Москва) обнаружили супругов с тяжелыми ранениями. Об этом стало известно 7 августа.



Как сообщает MK.RU, вызов в оперативные службы поступил от владелицы жилья. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли мужчину и женщину с травмами, после чего пострадавших госпитализировали.

По предварительным данным, полученные увечья супруги могли нанести себе самостоятельно. Другой информации нет.

Ранее мужчина зарезал жену из-за ревности в Москве. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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