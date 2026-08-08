Супругов обнаружили с тяжелыми ранениями в Новой Москве

08 августа 2026, 14:11

Позвонивших в оперслужбы мужа с женой нашли с ранениями в Щербинке

Фото: istockphoto/blinow61

В квартире в Щербинке (Новая Москва) обнаружили супругов с тяжелыми ранениями. Об этом стало известно 7 августа.