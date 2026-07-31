Существ с голубыми щупальцами видели на пляже одной страны
На пляже Сент-Бис в графстве Камбрия местные жители столкнулись с редким природным явлением. Волны выбросили на сушу множество морских организмов, обладающих ярко-голубой окраской и длинными щупальцами, внешне напоминающих медуз, сообщает Daily Mail.
Как пояснили ученые, найденные существа являются представителями вида Velella velella — колониальных гидроидов. Эти организмы представляют собой сложную колонию, где каждая особь выполняет строго определенную функцию: одни обеспечивают питание, другие отвечают за защиту, третьи — за воспроизводство потомства.
Несмотря на необычный и несколько пугающий облик, эти существа не представляют серьезной опасности для человека. Тем не менее специалисты рекомендуют воздерживаться от контакта с ними голыми руками, так как их поверхность содержит стрекательные клетки, способные вызвать раздражение кожи. По мнению экспертов, причиной массового выброса Velella velella на берег стали изменения в направлении ветров и морских течений, которые принесли целые колонии этих гидроидов к побережью Великобритании.
Ранее туристка посетила пляж на острове в Карибском море и исчезла. Подробности в нашем материале.
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