Существ с голубыми щупальцами видели на пляже одной страны

31 июля 2026, 17:23

Daily Mail: В Британии на пляж выбросило организм Velella velella

Фото: istockphoto/irabell

На пляже Сент-Бис в графстве Камбрия местные жители столкнулись с редким природным явлением. Волны выбросили на сушу множество морских организмов, обладающих ярко-голубой окраской и длинными щупальцами, внешне напоминающих медуз, сообщает Daily Mail.