Туристка посетила пляж на острове в Карибском море и исчезла
Полиция карибского острова Гренада разыскивает 44-летнюю гражданку США Элизабет Уодделл, которая исчезла 22 июля. Об этом сообщает телеканал CBS.
По данным правоохранителей, женщина, приехавшая из Северной Каролины, в день пропажи в одиночку отправилась на популярный пляж Гранд-Анс. Именно там её видели в последний раз.
В официальном обращении полиции содержится призыв к местным рыбакам, судовладельцам и жителям южного побережья предоставлять любую информацию, которая может способствовать установлению местонахождения пропавшей. Муж женщины также опубликовал обращение в социальных сетях, приложив фотографию супруги и попросив общественность о содействии в поисках.
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